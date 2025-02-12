Ученые: искусственный интеллект уже пересек красную черту, пути назад нет

Исследователи Фуданьского университета провели эксперименты с языковыми моделями, разработанными американской компанией Meta и китайской технологической корпорацией Alibaba, чтобы выяснить, может ли самовоспроизводящийся искусственный интеллект выйти из-под контроля.

В ходе десяти испытаний моделям удалось успешно создать свои копии в 50% и 90% случаев соответственно. Это указывает на то, что ИИ, возможно, уже приобрел способность действовать автономно и потенциально даже вопреки интересам человечества.