Ученые заявляют, что искусственный интеллект (ИИ) уже пересек важную черту и приобрел способность при необходимости самовоспроизводиться. В ходе недавнего исследования, проведенного в Китае, было продемонстрировано, как две популярные большие языковые модели (LLM) смогли создать собственные работоспособные копии.
Для подписчиков
Ученые: искусственный интеллект уже пересек красную черту, пути назад нет
Исследователи Фуданьского университета провели эксперименты с языковыми моделями, разработанными американской компанией Meta и китайской технологической корпорацией Alibaba, чтобы выяснить, может ли самовоспроизводящийся искусственный интеллект выйти из-под контроля.