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Ученые: искусственный интеллект уже пересек красную черту, пути назад нет

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Испытания показали, что искусственный интеллект уже способен сопротивляться отключению и самостоятельно восстанавливать критически важные для работы системы.
Испытания показали, что искусственный интеллект уже способен сопротивляться отключению и самостоятельно восстанавливать критически важные для работы системы. Фото: Dee / Pixabay

Ученые заявляют, что искусственный интеллект (ИИ) уже пересек важную черту и приобрел способность при необходимости самовоспроизводиться. В ходе недавнего исследования, проведенного в Китае, было продемонстрировано, как две популярные большие языковые модели (LLM) смогли создать собственные работоспособные копии.

Исследователи Фуданьского университета провели эксперименты с языковыми моделями, разработанными американской компанией Meta и китайской технологической корпорацией Alibaba, чтобы выяснить, может ли самовоспроизводящийся искусственный интеллект выйти из-под контроля.

В ходе десяти испытаний моделям удалось успешно создать свои копии в 50% и 90% случаев соответственно. Это указывает на то, что ИИ, возможно, уже приобрел способность действовать автономно и потенциально даже вопреки интересам человечества.

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