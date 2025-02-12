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ФОТО Глава внешней разведки: риск военного нападения на Эстонию крайне низок

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По словам главы Департамента внешней разведки Каупо Розина, в этом году риск военного нападения на Эстонию остается крайне низким. Однако, чтобы сохранить эту ситуацию, вместе с союзниками стране необходимо значительно укреплять свою обороноспособность.

В среду на презентации ежегодника Департамента внешней разведки Розин подчеркнул, что условия окончания войны в Украине не должны диктоваться Россией, так как от этого зависит будущее Украины и безопасность свободного мира.

«Война в Украине должна завершиться для России очевидным поражением», - заявил глава внешней разведки.

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