По словам главы Департамента внешней разведки Каупо Розина, в этом году риск военного нападения на Эстонию остается крайне низким. Однако, чтобы сохранить эту ситуацию, вместе с союзниками стране необходимо значительно укреплять свою обороноспособность.
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ФОТО ⟩ Глава внешней разведки: риск военного нападения на Эстонию крайне низок
В среду на презентации ежегодника Департамента внешней разведки Розин подчеркнул, что условия окончания войны в Украине не должны диктоваться Россией, так как от этого зависит будущее Украины и безопасность свободного мира.