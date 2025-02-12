Целеустремленная эстонка строит успешную карьеру в Швеции

Шведская компания Odevo объявила, что Кайя Эйхлер заняла новую ключевую должность. Она будет отвечать за разработку и внедрение стратегии устойчивого развития, помогая компании двигаться в сторону более экологичного будущего.

В ее обязанности входит обеспечение выполнения требований по отчетности в сфере устойчивого развития, а также разработка ESG- и климатической стратегии, поддерживающей долгосрочные бизнес-цели Odevo.

Ранее, в июне 2021 года, Postimees писал о том, как Кайа Айхлер, выросшая в многодетной семье, благодаря целеустремленности сделала карьеру в крупнейшей скандинавской консалтинговой компании в сфере строительства AFRY, где стала стратегом одного из направлений. В этой компании работает 16 тысяч человек.

Еще в юности она знала, что хочет заниматься чем-то конкретным, и выбрала строительство. Будучи студенткой Таллиннского технического университета, Эйхлер написала магистерскую работу в Швеции и после выпуска получила приглашение на работу. Сейчас она занимается устойчивым развитием промышленных объектов, делая их более экологичными и энергоэффективными.

Кайя Эйхлер Год рождения: 1985 Образование: 2001-2004 Гимназия Густава Адольфа 2005–2011 Таллиннский технический университет, инженер-строитель по специальности «Экологические технологии» 2007-2008 Каталонский политехнический университет, программа обмена Карьера: 2011-2015 Bengt Dahlgren AB, консультант по энергетике и экологии 2016-2021 AFRY, руководитель отдела устойчивого строительства 2021 AFRY, стратегический руководитель по устойчивому развитию в международном управлении строительным бизнесом 2021 - 2024 Serneke, член правления, директор по устойчивому развитию 2025 - Odevo, директор по устойчивому развитию