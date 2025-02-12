Эстонка Кайя Эйхлер заняла должность директора по устойчивому развитию в шведской технологической компании Odevo, специализирующейся на управлении недвижимостью.
Целеустремленная эстонка строит успешную карьеру в Швеции
Шведская компания Odevo объявила, что Кайя Эйхлер заняла новую ключевую должность. Она будет отвечать за разработку и внедрение стратегии устойчивого развития, помогая компании двигаться в сторону более экологичного будущего.
В ее обязанности входит обеспечение выполнения требований по отчетности в сфере устойчивого развития, а также разработка ESG- и климатической стратегии, поддерживающей долгосрочные бизнес-цели Odevo.
Ранее, в июне 2021 года, Postimees писал о том, как Кайа Айхлер, выросшая в многодетной семье, благодаря целеустремленности сделала карьеру в крупнейшей скандинавской консалтинговой компании в сфере строительства AFRY, где стала стратегом одного из направлений. В этой компании работает 16 тысяч человек.
Еще в юности она знала, что хочет заниматься чем-то конкретным, и выбрала строительство. Будучи студенткой Таллиннского технического университета, Эйхлер написала магистерскую работу в Швеции и после выпуска получила приглашение на работу. Сейчас она занимается устойчивым развитием промышленных объектов, делая их более экологичными и энергоэффективными.
Кайя Эйхлер
Год рождения: 1985
Образование:
2001-2004 Гимназия Густава Адольфа
2005–2011 Таллиннский технический университет, инженер-строитель по специальности «Экологические технологии»
2007-2008 Каталонский политехнический университет, программа обмена
Карьера:
2011-2015 Bengt Dahlgren AB, консультант по энергетике и экологии
2016-2021 AFRY, руководитель отдела устойчивого строительства
2021 AFRY, стратегический руководитель по устойчивому развитию в международном управлении строительным бизнесом
2021 - 2024 Serneke, член правления, директор по устойчивому развитию
2025 - Odevo, директор по устойчивому развитию