Исследование Дети в Эстонии все чаще прибегают к самоповреждениям, в группе риска – девочки

Исследование показало, что девочки испытывают значительно больше трудностей с эмоциональным состоянием, чем мальчики. Фото несет иллюстративный характер.

В Эстонии впервые было проведено масштабное исследование психического здоровья детей, которое показало, что уровень удовлетворенности жизнью у них снижается по мере взросления, а девочки испытывают значительно больше трудностей с эмоциональным состоянием, чем мальчики.