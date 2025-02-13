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Исследование Дети в Эстонии все чаще прибегают к самоповреждениям, в группе риска – девочки

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Исследование показало, что девочки испытывают значительно больше трудностей с эмоциональным состоянием, чем мальчики. Фото несет иллюстративный характер.
Исследование показало, что девочки испытывают значительно больше трудностей с эмоциональным состоянием, чем мальчики. Фото несет иллюстративный характер. Фото: Shutterstock

В Эстонии впервые было проведено масштабное исследование психического здоровья детей, которое показало, что уровень удовлетворенности жизнью у них снижается по мере взросления, а девочки испытывают значительно больше трудностей с эмоциональным состоянием, чем мальчики.

Во вторник прошла презентация исследования психического здоровья детей, проведенного в сотрудничестве Тартуского университета с Институтом развития здоровья, исследовательской компанией Turu-uuringute AS и Министерством социальных дел.

Помимо представления данных, на встрече обсуждались меры, которые можно принять для улучшения психического благополучия детей и подростков. Свои рекомендации дали эксперт Министерства социальных дел Мари Адер и специалист Фонда развития благополучия детей (SA Lapse Heaolu Arengukeskus) Лю Касвандик.

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