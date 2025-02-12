В Кремле прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского, предложившего обменять часть Курской области РФ, которую с прошлого года контролируют ВСУ, на часть территории Украины, занятой РФ.

«Это невозможно. Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории, - заявил Дмитрий Песков в среду. - Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны».

11 февраля газета The Guardian опубликовала интервью президента Украины. В частности, Зеленский сказал, что в случае мирных переговоров с Москвой Киев «обменяет одну территорию на другую». На уточняющий вопрос, какую именно часть оккупированной территории Украины он попросит в обмен на Курскую область, Зеленский не стал отвечать конкретно.

«Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, нет никакого приоритета», - пояснил президент Украины.

Война России с Украиной продолжается 1085 дней.