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Аферист, обманувший эстонских благотворителей, проиграл суд в Украине

Перевод: Валерия Ермакова
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Геннадий Васькив.
Геннадий Васькив. Фото: Kuvatõmmis / Hennadi Vaskivi FB

Руководитель благотворительной организации All for Victory и бывший заместитель мэра Львова Геннадий Васькив, который, как утверждается, бежал от украинских правоохранительных органов в Северную Америку, проиграл судебное дело против украинских СМИ.

По сообщению новостного портала zaxid.net, Галицкий районный суд Львова 4 февраля после семимесячного разбирательства принял решение отклонить иск Геннадия Васькива против украинских СМИ.

В иске, поданном через адвокатов весной прошлого года, Васькив утверждал, что zaxid.net, телерадиокомпания “Люкс” и ряд других изданий распространяли манипулятивную информацию, наносящую ущерб его репутации. По его словам, это негативно повлияло на его репутацию и отношения с семьей.

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