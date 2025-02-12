Руководитель благотворительной организации All for Victory и бывший заместитель мэра Львова Геннадий Васькив, который, как утверждается, бежал от украинских правоохранительных органов в Северную Америку, проиграл судебное дело против украинских СМИ.
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Аферист, обманувший эстонских благотворителей, проиграл суд в Украине
По сообщению новостного портала zaxid.net, Галицкий районный суд Львова 4 февраля после семимесячного разбирательства принял решение отклонить иск Геннадия Васькива против украинских СМИ.