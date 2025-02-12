Аферист, обманувший эстонских благотворителей, проиграл суд в Украине

В иске, поданном через адвокатов весной прошлого года, Васькив утверждал, что zaxid.net, телерадиокомпания “Люкс” и ряд других изданий распространяли манипулятивную информацию, наносящую ущерб его репутации. По его словам, это негативно повлияло на его репутацию и отношения с семьей.