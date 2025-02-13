Независимые российские журналисты-расследователи, известные доступом к инсайдерской информации в высших эшелонах власти РФ, заявляют, что сменщиком Путина на посту главы государства станет его преданный охранник, бывший губернатор Тульской области, а ныне секретарь Госсовета Алексей Дюмин. Rus.Postimees рассказывает, что об этом известно на сегодняшний день.

«Мнение о том, что Путин не собирается покидать кресло президента до самой смерти, довольно популярно среди некоторых российских и западных исследователей российской власти. Мне трудно с ним согласиться по нескольким причинам», - пишет российский журналист-расследователь, один из руководителей издания «Важные истории» Роман Анин.

Журналист в своем тексте «Кто преемник Путина и что будет с Россией?» напоминает, что режим Путина все 25 лет своего существования - это борьба кланов из приближенных к Путину лиц, которые постоянно боролись друг с другом «за сферы влияния, ресурсы, а главным образом - за близость к самому Путину, который выступал арбитром в их конфликтах».