В ежегодной речи главы МИД Эстонии прозвучал намек на возможные перемены в политике США

«Международный порядок, обеспечивающий независимость Эстонии, находится под прямой угрозой из-за войны в Украине. Ее исход определит безопасность Европы на десятилетия: допустимо ли изменение границ силой, приносит ли агрессия выгоду и действует ли международное право - или только право сильного. Эти вопросы имеют для Эстонии экзистенциальное значение, - заявил Цахкна в парламенте, добавив, что режим Владимира Путина не изменил своих целей. - Он по-прежнему стремится к подчинению всей Украины и к кардинальному пересмотру архитектуры европейской безопасности».