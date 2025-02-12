В своей ежегодной речи перед Рийгикогу министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») представил виденье роли Эстонии в мире, сделав особый акцент на ее обороноспособности. Он также осторожно указал на возможные изменения в международной политике США под руководством президента Дональда Трампа.
Для подписчиков
В ежегодной речи главы МИД Эстонии прозвучал намек на возможные перемены в политике США
Как и ожидалось, ежегодная речь министра иностранных дел была посвящена дальнейшей поддержке Украины, способам сдерживания российской агрессии и защите интересов безопасности Эстонии на международной арене.