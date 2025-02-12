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В ежегодной речи главы МИД Эстонии прозвучал намек на возможные перемены в политике США

Перевод: Ева Ойжинская
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Министр иностранных дел Маргус Цахкна в своей годовой речи перед Рийгикогу изложил основные цели внешней политики Эстонии.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна в своей годовой речи перед Рийгикогу изложил основные цели внешней политики Эстонии. Фото: Aron Urb/Välisministeerium

В своей ежегодной речи перед Рийгикогу министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») представил виденье роли Эстонии в мире, сделав особый акцент на ее обороноспособности. Он также осторожно указал на возможные изменения в международной политике США под руководством президента Дональда Трампа.

Как и ожидалось, ежегодная речь министра иностранных дел была посвящена дальнейшей поддержке Украины, способам сдерживания российской агрессии и защите интересов безопасности Эстонии на международной арене.

«Международный порядок, обеспечивающий независимость Эстонии, находится под прямой угрозой из-за войны в Украине. Ее исход определит безопасность Европы на десятилетия: допустимо ли изменение границ силой, приносит ли агрессия выгоду и действует ли международное право - или только право сильного. Эти вопросы имеют для Эстонии экзистенциальное значение, - заявил Цахкна в парламенте, добавив, что режим Владимира Путина не изменил своих целей. - Он по-прежнему стремится к подчинению всей Украины и к кардинальному пересмотру архитектуры европейской безопасности».

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