ФОТО И ВИДЕО Компания Elering перерезала в Нарве линии электропередачи, ведущие в Россию

«Перерезание линий имеет символическое значение, это очень важное событие. Эстония уже более 30 лет как восстановила свою независимость, но мы все это время были в одной сети с Россией. Сейчас мы находимся в западной частоте, и для большинства энергетиков этот день имеет особое значение», - сказал руководитель отдела эксплуатации линий Elering Андрус Веэлейд.