Ср, 12.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО И ВИДЕО Компания Elering перерезала в Нарве линии электропередачи, ведущие в Россию

Перевод: Валерия Ермакова
Copy

В среду монтеры Elering перерезали в Нарвской Венеции две линии электропередачи, которые вели в Россию.

«Перерезание линий имеет символическое значение, это очень важное событие. Эстония уже более 30 лет как восстановила свою независимость, но мы все это время были в одной сети с Россией. Сейчас мы находимся в западной частоте, и для большинства энергетиков этот день имеет особое значение», - сказал руководитель отдела эксплуатации линий Elering Андрус Веэлейд.

«Мы отделяем наши провода от российской сети. В понедельник мы начали с района Саатсе, где проходит линия 330 кВ Тарту-Псков. Мы перерезали провода и зафиксировали их, физически связь с российской сетью теперь отсутствует», - отметил Веэлейд.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх