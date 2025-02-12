В среду монтеры Elering перерезали в Нарвской Венеции две линии электропередачи, которые вели в Россию.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Компания Elering перерезала в Нарве линии электропередачи, ведущие в Россию
«Перерезание линий имеет символическое значение, это очень важное событие. Эстония уже более 30 лет как восстановила свою независимость, но мы все это время были в одной сети с Россией. Сейчас мы находимся в западной частоте, и для большинства энергетиков этот день имеет особое значение», - сказал руководитель отдела эксплуатации линий Elering Андрус Веэлейд.