По данным Департамента внешней разведки, в 2025 году российские пропагандисты вновь попытаются запугать американцев сценарием «ядерной зимы» - теорией, которая широко распространилась в 1980-х годах.
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Согласно этой концепции, применение ядерного оружия приведет к резкому падению температуры, глобальному голоду и другим катастрофическим последствиям. В свое время идея «ядерной зимы» получила популярность в научных кругах, однако позднее была подвергнута жесткой критике из-за сомнительных данных, произвольных выводов и недостаточной прозрачности.