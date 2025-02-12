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Эстонская разведка: Кремль запускает новую дезинформационную кампанию, Владимир Познер среди участников

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Фото статьи
Фото: Fabian Sommer

По данным Департамента внешней разведки, в 2025 году российские пропагандисты вновь попытаются запугать американцев сценарием «ядерной зимы» - теорией, которая широко распространилась в 1980-х годах.

Согласно этой концепции, применение ядерного оружия приведет к резкому падению температуры, глобальному голоду и другим катастрофическим последствиям. В свое время идея «ядерной зимы» получила популярность в научных кругах, однако позднее была подвергнута жесткой критике из-за сомнительных данных, произвольных выводов и недостаточной прозрачности.

Сегодня известно, что распространение этой теории было операцией по дезинформации, организованной КГБ СССР. Ее реальной целью было препятствие размещению американских ракет Pershing II в Европе.

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