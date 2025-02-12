Эстонская разведка: Кремль запускает новую дезинформационную кампанию, Владимир Познер среди участников

Согласно этой концепции, применение ядерного оружия приведет к резкому падению температуры, глобальному голоду и другим катастрофическим последствиям. В свое время идея «ядерной зимы» получила популярность в научных кругах, однако позднее была подвергнута жесткой критике из-за сомнительных данных, произвольных выводов и недостаточной прозрачности.