Здание старейшего и крупнейшего центра по интересам «Кулло» снесут к апрелю

«Кулло» - старейший и крупнейший центр по интересам в Эстонии, в котором дополнительное образование получают 2400 учеников разного возраста. Однако здание, построенное в 1970-х годах, уже не соответствовало современным требованиям. Устаревшее здание будет снесено к апрелю, а на его месте возведут современный комплекс, более половины которого займут учебные и рабочие помещения школы по интересам «Кулло». Остальная площадь будет поделена между молодежным центром района Кристийне и библиотекой, предоставляя сообществу разнообразные возможности для досуга.

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, новое здание «Кулло» станет центром, объединяющим сообщество: «Это будет открытая и вдохновляющая среда, где творчество, увлекательные занятия и общественная жизнь переплетаются в единое целое. Помимо учебных помещений школ по интересам, здесь будут располагаться молодежный центр, библиотека, кафе и центр предпринимательства для детей и молодежи. В здании будут расположены несколько залов и галерея для организации различных мероприятий. Зданием будут пользоваться около 3000 человек в неделю, что сделает его центром сообщества, влияние которого может оказаться даже больше, чем мы можем сейчас предположить».

Для разработки комплексного решения нового здания и окружающего его парка Лёвенру в 2021 году был проведен архитектурный конкурс. Победителем стал проект Päike («Солнце») компаний KUU OÜ и Nikita Atikin OÜ (архитекторы Койт Оялийв и Кристель Нийсуке).

Помимо нового здания на участке также предусмотрены уличные площадки для общественного пользования, которые будут плавно интегрированы в парк Лёверну, что сделает этот район более доступным и привлекательным. Важным дополнением станет долгожданный концертный зал на 300 мест, который откроет возможности для культурных и общественных мероприятий. Решение было принято с учетом пожеланий и предложений местных жителей. В центр будет удобно добираться как на общественном транспорте, так и на велосипеде.

Стоимость договора на строительство составляет 24,86 миллиона евро, к сумме добавится налог с оборота. В стоимость входит снос существующего здания «Кулло» и строительство нового четырехэтажного здания площадью около 12 000 квадратных метров. Срок завершения работ - декабрь 2026 года.