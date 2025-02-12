Массовые увольнения: эстонский производитель бетона сокращает 70 сотрудников

В Framm объяснили, что причиной увольнений стало сокращение объемов работ, из-за чего компания вынуждена значительно уменьшить численность персонала как на производстве, так и в административных подразделениях.

«Среди сокращаемых должностей есть самые разные специалисты - например, крановщики и сварщики. Если у кого-то есть потребность в таких работниках, пусть свяжутся с Кассой по безработице, возможно, мы сможем оперативно помочь людям найти новую работу», - сообщила Касса по безработице.

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​В конце прошлого года Postimees писал, что руководство дочерней компании Framm, производителя бетонных стеновых и каркасных элементов AS FRT Tootmine, подало в Харьюский уездный суд заявление о банкротстве. Причиной стало ухудшение ситуации на строительном рынке, из-за чего деятельность компании перестала быть экономически устойчивой.

Член правления FRT Tootmine и совладелец Framm AS Расмус Курм объяснил, что банкротство касается исключительно дочерней компании, которая производит стеновые и каркасные элементы на заводе в Ласнамяэ. По итогам прошлого года, именно эти изделия обеспечивали половину оборота группы.

Основанная в 1990 году AS Framm занимается производством и продажей строительных материалов. Основное направление деятельности - производство и реализация бетонных изделий и смесей.

Согласно данным e-äriregister, у Framm AS есть налоговая задолженность, возникшая 10 июля 2024 года. Срок погашения установлен до 31 декабря 2024 года, а сумма долга составляет 143 967,37 евро, из которых 113 158,40 евро приходится на социальный налог.

В 2023 году выручка компании составила 31,8 миллиона евро, однако вместо прибыли предприятие получило убыток в размере 4 миллионов евро. В 2022 году выручка Framm достигла 48 миллионов евро, а прибыль составила 3,2 млн миллиона.