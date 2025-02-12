Полиция разыскивает 78-летнюю Нелли

Нелли ушла из дома где-то в промежутке между 14:00 и 15:00. Родственники не могут с ней связаться, так как мобильного телефона у нее с собой нет.

В больницах Нелли нет. Поиски в окрестностях также пока не дали результата.

Приметы пропавшей: рост 164 сантиметра, среднее телосложение. Она могла быть одета в куртку зеленоватого или коричневатого цвета.

Всех, кто видел Нелли или знает что-либо о ее местонахождении, просят сообщить в полицию по номеру 112.