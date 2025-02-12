Пропавшую 78-летнюю женщину обнаружили мертвой на обочине

С 11 февраля полиция разыскивала 78-летнюю Нелли, которая ушла из своего дома в поселке Ярваканди, волости Кехтна. Последний раз ее видели между 14:00 и 15:00, после чего родственники потеряли с ней связь, так как при себе у нее не было мобильного телефона.