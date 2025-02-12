Полиция разыскивала 78-летнюю Нелли, которая пропала 11 февраля в поселке Ярваканди. К сожалению, утром 4 марта ее тело было найдено на обочине дороги.
Пропавшую 78-летнюю женщину обнаружили мертвой на обочине
С 11 февраля полиция разыскивала 78-летнюю Нелли, которая ушла из своего дома в поселке Ярваканди, волости Кехтна. Последний раз ее видели между 14:00 и 15:00, после чего родственники потеряли с ней связь, так как при себе у нее не было мобильного телефона.
Утром 4 марта тело Нелли было обнаружено в поселке Ярваканди случайным прохожим на обочине.
Для установления причины смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках и распространял информацию.