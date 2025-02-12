ФОТО Пожар в таллиннском хостеле ликвидирован, власти подыскивают жилье для пострадавших

Прибыв на место, спасатели увидели, как из окон второго этажа валит густой дым и пробиваются языки пламени. Жильцы в спешке покидали здание. Войдя внутрь, спасатели обнаружили, что весь второй этаж заволокло дымом, а одна из квартир охвачена открытым огнем.

В ликвидации пожара участвовали спасатели из Нымме, Лиллекюла, Кесклинн, Ласнамяэ, Кейла и Юри, а также добровольцы из Хюуру.

Спасатели потушили пожар в 18:55.

На первом этаже здания расположена мастерская, а на втором этаже - хостел примерно на 30 квартир. Кроме того, на крыше здания установлены солнечные батареи, что осложнило спасательные работы. Солнечные панели не загорелись.

Районная управа ищет жилье для людей, оставшихся без крова.

Причина пожара будет установлена ​​в ходе дальнейшего разбирательства.