ФОТО В Таллинне горит двухэтажное здание, трое пострадавших в больнице

Прибыв на место, спасатели увидели, как из окон второго этажа валит густой дым и пробиваются языки пламени. Жильцы в спешке покидали здание. Войдя внутрь, спасатели обнаружили, что весь второй этаж заволокло дымом, а одна из квартир охвачена открытым огнем.

На месте ведутся работы сразу в нескольких направлениях: тушение пожара в квартире, проверка помещений, эвакуация людей, а также контроль состояния безопасной лестничной клетки.

На данный момент из здания эвакуированы более 20 человек, трое пострадавших доставлены в больницу. Помещения полностью проверены, людей внутри больше нет.

В ликвидации пожара участвуют спасатели из Нымме, Лиллекюла, Кесклинн, Ласнамяэ, Кейла и Юри, а также добровольцы из Хюуру.