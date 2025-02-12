Исследование: Европа не может тратить на оборону, сколько требует Трамп

Европейские страны не смогут тратить на оборону 5% своего ВВП, как требует от них президент США Дональд Трамп, несмотря на рост расходов в этой сфере. Об этом говорится в исследовании «Военный баланс» британского Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованного в среду, 12 февраля, на его сайте.

В исследовании говорится, что в 2024 году оборонные расходы в Европе выросли на 11,4%, а за последние десять лет увеличились на 50%. Тем не менее, учитывая напряженную бюджетную ситуацию в большинстве европейских стран, поддерживать такой рост «вероятно, будет трудно», пишут его авторы.

При этом, если европейские члены НАТО сохранят темпы роста на уровне 2024 года, то расходы на оборону достигнут в среднем 3% ВВП и вырастут на 241 млрд евро в течение пяти лет и 5% при росте на 723 млрд евро - в течение десяти.

Германия обогнала по объему военных расходов Великобританию

Оборонный бюджет Германии в 2024 году стал самым большим в Европе впервые за долгое время. Он увеличился на 23% и составил 86 млрд долларов. Таким образом, ФРГ обогнала по объему оборонных затрат даже Великобританию, которая лидировала по этому показателю среди европейских стран в течение 30 лет.

Трамп требует от европейских союзников тратить 5% ВВП на оборону

7 января президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны повысить ежегодные затраты на оборону до 5% годового ВВП. Кроме того, по его словам, Европа должна делать больше для поддержки Украины. «Одна из проблем, и я говорил об этом открыто, и президенту Зеленскому, что на Европу приходится лишь крошечный кусочек от тех денег, которые идут на эту войну сейчас. Нравится вам это или нет, но Европа гораздо больше задета, чем США. Мы отделены от них океаном. Почему мы платим за них на миллиарды и миллиарды долларов больше, чем Европа?» - сказал он.

Тогда же Трамп напомнил, что именно он стал требовать от европейских союзников по НАТО повышения оборонных расходов до 2% ВВП во время первого президентского срока. «Никто не знает о НАТО больше, чем я», - сказал он. По его словам, новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на встрече в ноябре 2024 года «сказал, что если бы не я, НАТО бы не было».