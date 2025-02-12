Ср, 12.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Против обанкротившейся турфирмы Kon Tiki подано 606 заявлений

Copy
Иллючтративное фото.
Иллючтративное фото. Фото: Tairo Lutter

До вчерашнего дня в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) можно было подать заявление против обанкротившегося турагентства Kon Tiki с требованием компенсации за отмененные поездки или возврата уплаченных средств.

«Всего поступило 606 заявлений», - сообщила юрист и руководитель отдела предпринимательства TTJA Мерли Сийтан. По ее словам, ведомство уже связывалось с заявителями, но процесс проверки продолжается, поэтому общая сумма претензий пока неизвестна.

«Не все поданные требования могут быть покрыты за счет гарантийного фонда, поэтому мы обязаны перепроверить суммы», - отметила Сийтан, добавив, что количество заявлений действительно велико.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх