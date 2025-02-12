До вчерашнего дня в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) можно было подать заявление против обанкротившегося турагентства Kon Tiki с требованием компенсации за отмененные поездки или возврата уплаченных средств.
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Против обанкротившейся турфирмы Kon Tiki подано 606 заявлений
«Всего поступило 606 заявлений», - сообщила юрист и руководитель отдела предпринимательства TTJA Мерли Сийтан. По ее словам, ведомство уже связывалось с заявителями, но процесс проверки продолжается, поэтому общая сумма претензий пока неизвестна.