Из-за ледяного дождя в Северной Эстонии повышается опасность гололедицы

Во второй половине дня в среду дорожное покрытие основных и опорных магистралей преимущественнно сухое, местами влажное от реагентов. Температура воздуха 1-9 градусов мороза. Холоднее всего на юго-востоке страны. В Ида-Вирумаа легкий снег. Условия движения на шоссе в общем хорошие.