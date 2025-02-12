Транспортный департамент предупреждает, что если днем в среду в среду условия движения на дорогах были хорошими, то вечером из-за ледяного дождя в Северной Эстонии повышается опасность гололедицы.
Из-за ледяного дождя в Северной Эстонии повышается опасность гололедицы
Во второй половине дня в среду дорожное покрытие основных и опорных магистралей преимущественнно сухое, местами влажное от реагентов. Температура воздуха 1-9 градусов мороза. Холоднее всего на юго-востоке страны. В Ида-Вирумаа легкий снег. Условия движения на шоссе в общем хорошие.
По прогнозу погоды вечером на севере страны снег, вероятен и ледяной дождь, из-за которого могут резко ухудшится условия движения на дорогах. Ночью осадки медленно распространятся в южном направлении. Температура воздуха 1-6, на юге страны до 10 градусов мороза. На дорогах опасность гололедицы.