Трамп: с Путиным достигнута договоренность о переговорах

«У меня только что был долгий и очень плодотворный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсуждали Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и разные другие темы, - написал Трамп в соцсетях. - Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, как успешно мы вместе сражались во вторую мировую войну. Помним, что Россия потеряла десятки миллионов человек и мы тоже потеряли очень многих!»

Трамп заявил, что достиг с Путиным договоренности о начале переговоров. «Мы согласились работать вместе, очень близко, в том числе посетить страны друг друга. Мы также согласились, чтобы наши команды немедленно приступили к переговорам, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины [Владимиру] Зеленскому, чтобы проинформировать его об этой беседе - этим я займусь прямо сейчас», - заявил Трамп.

Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Уолцу и спецпосланнику Стиву Уиткоффу вести переговоры, в успехе которых он твердо уверен.

«Миллионы людей погибли на войне, которая не случилась бы, если бы я президентом, но она случилась, и она должна закончиться. Люди больше не будут терять жизни!» - написал Трамп.

Он также выразил благодарность Путину «за время и усилия, уделенные этому разговору», а также за освобождение из российской тюрьмы гражданина США Марка Фогеля, которое состоялось накануне.