Air Baltic не планирует увеличивать число полетов из Таллинна

Он пояснил, что Air Baltic продолжает расширять присутствие в Таллиннском аэропорту и заявление Ryanair поможет еще больше укрепить рыночные позиции Air Baltic в Балтийском регионе.

По словам Зилбертса, Air Baltic по-прежнему предлагает широкий спектр прямых рейсов из Таллинна, в том числе рейс в Биллунн в Дании, которым и замещается один из отмененных маршрутов Ryanair.

Все остальные отмененные Ryanair маршруты из Таллинна по-прежнему доступны через соединение Air Baltic в Риге, добавил Зилбертс.

При этом он упомянул, что Air Baltic тщательно оценивает спрос и возможности, чтобы обеспечить пассажирам как можно более удобное сообщение.

Сейчас Air Baltic не планирует увеличивать число рейсов из Таллинна, однако эту возможность авиакомпания рассмотрит в будущем, сказал Зилбертс.

Как сообщалось, Ryanair прекратила продажу билетов и отменила рейсы из Таллинна в шесть пунктов назначения в этом летнем летнем сезоне с апреля по октябрь.

С апреля по октябрь самолеты Ryanair не будут летать из Таллинна в Биллунд, Бергамо, Тревизо, Рим, Пафос и и Вену.

Ryanair продолжает рейсы из Таллинна в Барселону, Берлин, Дублин, лондонский аэропорт Станстед, аэропорт Милана Мальпенсу и Стокгольм.

Как сообщалось, в 2024 году Air Baltic перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 13 процентов больше, чем годом ранее, и совершила 47 000 полетов, что на 7 процентов больше, чем годом ранее.

Аудированный оборот Air Baltic в 2023 году составил 664,289 млн евро, что на 33,2 процента больше 2022 года, прибыль - 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.

В настоящий момент латвийскому государству принадлежит 97,97 процента акций Air Baltic, финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03 процента.