Президент Алар Карис начал в среду официальный визит в Израиль и встретился с президентом Ицхаком Герцогом и спикером Кнессета Амиром Оханой, с которыми обсудил мирный процесс на Ближнем Востоке, региональную безопасность и двусторонние отношения между Эстонией и Израилем.
Алар Карис встретился с президентом Израиля
«Конфликт на Ближнем Востоке не может продолжаться бесконечно без реальных решений. Прочный мир и стабильность требуют решительной работы и готовности всех сторон внести свой вклад в достижение мира, - заявил президент Карис. - Ситуация остается критической уже долгое время, и прекращение огня должно принести реальную помощь страдающему народу. Заложники должны быть освобождены - это очень важный шаг как с гуманитарной точки зрения, так и для восстановления доверия к мирным переговорам. Прекращение огня не должно оставаться временной паузой, а должно привести к существенным решениям, которые помогут предотвратить новую волну насилия».
На встречах обсуждалась война России в Украине и ее влияние на глобальную стабильность. «Российская агрессия - это не только европейская проблема - она подрывает международный порядок и создает опасный прецедент, когда сила может начать определять справедливость и в других частях мира», - заявил глава Эстонского государства. Он добавил, что Россия намеренно использует кризис на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь внимание от своих действий на Украине и укрепить связи с Ираном и другими странами, которые усугубляют нестабильность в регионе.
«Война России на Украине и конфликт на Ближнем Востоке - это не изолированные кризисы, они влияют на безопасность всего мира. «Крепнущий стратегический союз между Россией и Ираном вызывает беспокойство, поскольку Иран не только поддерживает военные действия России, но и напрямую участвует в них, поставляя России оружие и оказывая другую помощь», - заявил президент Эстонии.
На встречах также обсуждалось сотрудничество Эстонии и Израиля в области безопасности, обороны, науки и технологий. «Эстония высоко ценит опыт Израиля в обеспечении безопасности и готова поделиться своими знаниями по противодействию российской угрозе и гибридным атакам», - отметил глава эстонского государства. Он добавил, что Эстония укрепила свой оборонный потенциал, в том числе за счет увеличения закупок израильской военной техники.
Сотрудничество в области науки и технологий также стало важной темой, которую президент Карис затронул в ходе своего визита. В состав эстонской делегации также вошел Герт Йерван, проректор Таллиннского технического университета, для обсуждения возможностей сотрудничества в области исследований и разработок.
Президент посетил в Израиле Startup Nation Central, израильский стартап-хаб, где подчеркнул возможности сотрудничества между Эстонией и Израилем в сфере технологий и инноваций.
«Эстония и Израиль разделяют общее видение - использовать цифровые решения в качестве движущей силы», - сказал президент Карис, подчеркнув успешность электронного правительства и цифровой системы здравоохранения Эстонии и отметив, что у двух стран есть хорошая возможность сотрудничать в развитии кибербезопасности, искусственного интеллекта и технологий здравоохранения.
Президент Карис посетил Музей Холокоста Яд Вашем, чтобы воздать дань памяти жертвам Холокоста и возложить венок к могиле Теодора Герцля. Он также посадил оливковое дерево в Роще Наций в Иерусалимском лесу, символизирующее мир и эстонско-израильскую дружбу.
В четверг президент Карис встретится в Рамалле с премьер-министром Палестинской автономии Мохаммадом Мустафой.