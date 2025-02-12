Алар Карис встретился с президентом Израиля

«Конфликт на Ближнем Востоке не может продолжаться бесконечно без реальных решений. Прочный мир и стабильность требуют решительной работы и готовности всех сторон внести свой вклад в достижение мира, - заявил президент Карис. - Ситуация остается критической уже долгое время, и прекращение огня должно принести реальную помощь страдающему народу. Заложники должны быть освобождены - это очень важный шаг как с гуманитарной точки зрения, так и для восстановления доверия к мирным переговорам. Прекращение огня не должно оставаться временной паузой, а должно привести к существенным решениям, которые помогут предотвратить новую волну насилия».

На встречах обсуждалась война России в Украине и ее влияние на глобальную стабильность. «Российская агрессия - это не только европейская проблема - она подрывает международный порядок и создает опасный прецедент, когда сила может начать определять справедливость и в других частях мира», - заявил глава Эстонского государства. Он добавил, что Россия намеренно использует кризис на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь внимание от своих действий на Украине и укрепить связи с Ираном и другими странами, которые усугубляют нестабильность в регионе.