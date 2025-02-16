В Таллинне открылась еще одна гостиница. В принципе, у местных жителей это событие не должно бы вызвать большой интерес, однако само место, где построен новый отель Hampton by Hilton, привлекает внимание своей поистине уникальной историей, новейшая часть которой известна любому горожанину, а вот более отдаленные времена требуют рассказа. И показа.
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ФОТО ⟩ Узнайте, что было раньше на месте нового отеля всемирно известной сети в центре Таллинна
Повернем время вспять. Два года назад на этом месте по адресу Тартуское шоссе, 49 стоял нелепый торговый центр, который назывался Eha Keskus. Правда, вывеска была расположена где-то на крыше, и в быту его так не называли. Небольшая Maxima, аптека, магазинчик косметики и огромная винно-водочная Regalia - вот и весь ассортимент. Какое-то время на втором этаже работал литовский магазин одежды.