ФОТО Узнайте, что было раньше на месте нового отеля всемирно известной сети в центре Таллинна

Повернем время вспять. Два года назад на этом месте по адресу Тартуское шоссе, 49 стоял нелепый торговый центр, который назывался Eha Keskus. Правда, вывеска была расположена где-то на крыше, и в быту его так не называли. Небольшая Maxima, аптека, магазинчик косметики и огромная винно-водочная Regalia - вот и весь ассортимент. Какое-то время на втором этаже работал литовский магазин одежды.