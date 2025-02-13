Уверяю, что работа кружков по интересам на базе ЦРК продолжится. Обсуждается вариант, что студии будут работать под эгидой Школы по интересам Kanuti Aed, которая находится по соседству и занимается похожей деятельностью.
– Кто будет руководить ЦРК?
– Этого решения на сегодня еще нет.
– Какая польза от этой реформы для города и детей, занимающихся в кружках?
– Собственные доходы города за счет сдачи площадок под концерты удастся поднять в два раза. Что касается детей, то решение по части кружков по интересам будет найдено. Для занимающихся там детей ничего не изменится.
Фрагмент беседы, записанной после эфира:
– Состоится ли переименование Центра русской культуры до выборов?
– Переименование произойдет в рамках этой же реформы. Поскольку мы хотим создать открытую концертную площадку, то новое название – это логичный шаг.
Известно, что с нынешним названием ассоциируется соответствующий бренд, который сегодня не всем подходит. Например, когда мы говорим об украинских культурных коллективах.
Похожие процессы происходили с городским русским музеем, который сам вышел с инициативой к мэрии переименовать себя в Музей народов Таллинна, поскольку их экспозиции не касались одной только русской культуры.
– Вы ожидаете, что после реорганизации ЦРК сам инициирует процесс переименования?
– В данном случае, скорее всего, инициативы снизу не поступит, но в рамках этой реорганизации мы предложим центру нейтральное название. Варианты обсуждаются на техническом уровне, окончательного решения на сегодня нет.