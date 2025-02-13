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Евгений Осиновский: соцдемы хотят остаться партией мэра, в фаворитах грядущих выборов в Таллинне – четыре партии (1)

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  • Осиновский готов стать кандидатом в мэры Таллинна
  • «Сотрудничество с центристами – это проблема»
  • «ЦРК получит нейтральное название»

Как отгремевший скандал с Porto Franco отразится на выборах в Таллинне? Насколько успешно решается проблема нехватки педагогов в городе? К чему приведет реформа Центра русской культуры?​

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире мэр Таллинна, вице-председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский

Выдержки из беседы:

– На фоне обвинительного решения Госсуда по делу Porto Franco социал-демократы жестко критикуют центристов, бывших партнеров по коалиции. А зачем было в 2021 году, когда скандал уже разгорелся, идти в этот союз и сотрудничать с центристами до последнего?

– В 2021 году дело Porto Franco ассоциировалось в первую очередь с кредитом Kredex, и тогда в центре внимания были совсем другие люди, включая бывшего премьер-министра, господина Ратаса, а также советника министра финансов Керсти Крахт и т.д. На тот момент прокуратура четко заявила, что Таллинна это дело не касается.

В дальнейшем дело Porto Franco разбили на две части, производство в отношении кредита Kredex еще продолжается. А вот недавнее решение Госсуда касается именно Таллиннской мэрии в контексте незаконного финансирования Центристской партии. И здесь уже в центре внимания бывший мэр города Михаил Кылварт.

– Кылварту обвинения предъявлены не были, не так ли?

– Кылварта не обвинили, но если посмотреть на решение окружного суда, вынесенное прошлой весной, и окончательное решение Госсуда, то станет понятно, что главным фигурантом дела на самом деле являлся бывший мэр города. И все те деяния, за которые были осуждены Михаил Корб и Центристская партия, касаются решений, принятых на уровне мэрии.

– Будете ли вы в будущем сотрудничать с Центристской партией на фоне решения Госсуда?

– Нельзя недооценивать тот факт, что Центристская партия уже не первый раз осуждена в уголовном порядке за коррупционные дела. Для нас это однозначно проблема. Однако коалиции будут формироваться после 19 октября, исходя в том числе из результатов выборов.

Сегодня мы работаем над тем, чтобы остаться партией мэра и после выборов. Понятно, что нам нужны будут партнеры, но эти решения будут приниматься уже после выборов.

– Какие коалиции после выборов вам видятся самыми реалистичными?

– Сегодня это сложно предугадать, поскольку пока даже неясно, каков будет состав электората в Таллинне. Разумеется, решение по делу Porto Franco отразится на результатах Центристской партии. Известно также, что достаточно много горожан еще не определились со своей позицией по отношению к нынешней мэрии. Кроме того, набирает популярность Партия правых. Не исключаю, что она сможет пройти в следующий состав горсобрания.

– Как вы оцениваете шансы социал-демократов в Таллинне и Ида-Вирумаа на выборах в октябре?

– Думаю, что четыре партии – социал-демократы, центристы, Партия реформ и «Отечество» – имеют возможность показать очень хороший результат.

Оценить ситуацию в Ида-Вирумаа сложнее. В Кохтла-Ярве и Нарве, где социал-демократы сейчас у власти, всё будет зависеть от работы мэров.

– В ваших прогнозах уже учтен тот факт, что местные граждане РФ, равно как и серопаспортники, не смогут принять участие в выборах?

– Каким образом изменение Конституции отразится на результатах, сложно предугадать. Уверен, что Партия реформ и «Отечество» рассчитывают за счет этого улучшить свои позиции в Таллинне, ухудшив позиции центристов. Однако это может дать и обратный результат, если, например, мобилизуется электорат, выступающий против данного решения.

В целом не стоит преувеличивать влияние данного решения на результаты выборов в Таллинне, поскольку десятки тысяч русскоязычных горожан на сегодня являются гражданами Эстонии.

– Будете ли вы кандидатом в мэры от вашей партии?

– Это решение должна принять таллиннская организация Социал-демократической партии. Пока его нет, но наша команда работает исходя из понимания того, что такое решение будет принято.

– Есть ли у вас лично реальная амбиция остаться мэром?

– Да, я работаю на эту цель.

– К чему приведет реформа Центра русской культуры? Какая судьба ждет культурные общества и кружки по интересам, работающие на этой базе?

– Изначально мы хотели подойти к этой реформе более масштабно, объединив под крышей Котла культуры не только ЦРК, центр «Сальме» и церковь Святой Екатерины, но и районные культурные центры, такие как «Линдакиви» и центр «Кая». Однако от этой идеи все же отказались, поскольку у старейшин районов были свои взгляды на этот вопрос. На первом этапе мы решили начать с центра города.

Центр русской культуры будет работать как открытая культурная площадка. Все желающие смогут проводить там концерты и вести дела с профессиональным партнером в лице Котла культуры. Уровень услуг значительно повысится!

Уверяю, что работа кружков по интересам на базе ЦРК продолжится. Обсуждается вариант, что студии будут работать под эгидой Школы по интересам Kanuti Aed, которая находится по соседству и занимается похожей деятельностью.

– Кто будет руководить ЦРК?

– Этого решения на сегодня еще нет.

– Какая польза от этой реформы для города и детей, занимающихся в кружках?

– Собственные доходы города за счет сдачи площадок под концерты удастся поднять в два раза. Что касается детей, то решение по части кружков по интересам будет найдено. Для занимающихся там детей ничего не изменится.

Фрагмент беседы, записанной после эфира:

– Состоится ли переименование Центра русской культуры до выборов?

– Переименование произойдет в рамках этой же реформы. Поскольку мы хотим создать открытую концертную площадку, то новое название – это логичный шаг.

Известно, что с нынешним названием ассоциируется соответствующий бренд, который сегодня не всем подходит. Например, когда мы говорим об украинских культурных коллективах.

Похожие процессы происходили с городским русским музеем, который сам вышел с инициативой к мэрии переименовать себя в Музей народов Таллинна, поскольку их экспозиции не касались одной только русской культуры.

– Вы ожидаете, что после реорганизации ЦРК сам инициирует процесс переименования?

– В данном случае, скорее всего, инициативы снизу не поступит, но в рамках этой реорганизации мы предложим центру нейтральное название. Варианты обсуждаются на техническом уровне, окончательного решения на сегодня нет.

Решение о создании нового муниципального учреждения на базе Котла культуры, в рамках которого произойдет переименование площадок, примет Таллиннское горсобрание.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: эхо скандала, нехватка учителей, реформа ЦРК – какова позиция мэра Осиновского?
Студия Postimees: эхо скандала, нехватка учителей, реформа ЦРК – какова позиция мэра Осиновского? Фото: Konstantin Sednev
  • На фоне обвинительного приговора Центристской партии по делу Porto Franco социал-демократы жестко критикуют своих бывших партнеров по коалиции. А зачем было в 2021 году, когда скандал уже разгорелся, идти в этот союз и сотрудничать до последнего?
  • Будут ли соцдемы в будущем сотрудничать с центристами на фоне решения Госсуда?
  • Какие коалиции после выборов наиболее реалистичны?
  • Каковы шансы социал-демократов в Таллинне и Ида-Вирумаа на местных выборах в октябре?
  • Кто станет кандидатом в мэры от социал-демократов? 
  • Как можно оценить сотрудничество внутри нынешней мэрии? 
  • Решается ли проблема нехватки педагогов в городе? Есть ли планы на начало нового учебного года? 
  • К чему приведет реформа Центра русской культуры и других муниципальных учреждений? 
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