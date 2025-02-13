– Будете ли вы в будущем сотрудничать с Центристской партией на фоне решения Госсуда?

– Нельзя недооценивать тот факт, что Центристская партия уже не первый раз осуждена в уголовном порядке за коррупционные дела. Для нас это однозначно проблема. Однако коалиции будут формироваться после 19 октября, исходя в том числе из результатов выборов.

Сегодня мы работаем над тем, чтобы остаться партией мэра и после выборов. Понятно, что нам нужны будут партнеры, но эти решения будут приниматься уже после выборов.

– Какие коалиции после выборов вам видятся самыми реалистичными?

– Сегодня это сложно предугадать, поскольку пока даже неясно, каков будет состав электората в Таллинне. Разумеется, решение по делу Porto Franco отразится на результатах Центристской партии. Известно также, что достаточно много горожан еще не определились со своей позицией по отношению к нынешней мэрии. Кроме того, набирает популярность Партия правых. Не исключаю, что она сможет пройти в следующий состав горсобрания.

– Как вы оцениваете шансы социал-демократов в Таллинне и Ида-Вирумаа на выборах в октябре?

– Думаю, что четыре партии – социал-демократы, центристы, Партия реформ и «Отечество» – имеют возможность показать очень хороший результат.

Оценить ситуацию в Ида-Вирумаа сложнее. В Кохтла-Ярве и Нарве, где социал-демократы сейчас у власти, всё будет зависеть от работы мэров.