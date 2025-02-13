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Студия Postimees: эхо скандала, нехватка учителей, реформа ЦРК – какова позиция мэра Осиновского?

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Как отгремевший скандал с Porto Franco отразится на выборах в Таллинне? Насколько успешно решается проблема нехватки педагогов в городе? К чему приведет реформа Центра русской культуры?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна, вице-председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский. Следите за беседой в 13:00!

  • На фоне обвинительного приговора Центристской партии по делу Porto Franco социал-демократы жестко критикуют своих бывших партнеров по коалиции. А зачем было в 2021 году, когда скандал уже разгорелся, идти в этот союз и сотрудничать до последнего?
  • Будут ли соцдемы в будущем сотрудничать с центристами на фоне решения Госсуда?
  • Какие коалиции после выборов наиболее реалистичны?
  • Каковы шансы социал-демократов в Таллинне и Ида-Вирумаа на местных выборах в октябре?
  • Кто станет кандидатом в мэры от социал-демократов? 
  • Как можно оценить сотрудничество внутри нынешней мэрии? 
  • Решается ли проблема нехватки педагогов в городе? Есть ли планы на начало нового учебного года? 
  • К чему приведет реформа Центра русской культуры и других муниципальных учреждений? 
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