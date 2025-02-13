Как отгремевший скандал с Porto Franco отразится на выборах в Таллинне? Насколько успешно решается проблема нехватки педагогов в городе? К чему приведет реформа Центра русской культуры?
Студия Postimees: эхо скандала, нехватка учителей, реформа ЦРК – какова позиция мэра Осиновского?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире мэр Таллинна, вице-председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский. Следите за беседой в 13:00!
- На фоне обвинительного приговора Центристской партии по делу Porto Franco социал-демократы жестко критикуют своих бывших партнеров по коалиции. А зачем было в 2021 году, когда скандал уже разгорелся, идти в этот союз и сотрудничать до последнего?
- Будут ли соцдемы в будущем сотрудничать с центристами на фоне решения Госсуда?
- Какие коалиции после выборов наиболее реалистичны?
- Каковы шансы социал-демократов в Таллинне и Ида-Вирумаа на местных выборах в октябре?
- Кто станет кандидатом в мэры от социал-демократов?
- Как можно оценить сотрудничество внутри нынешней мэрии?
- Решается ли проблема нехватки педагогов в городе? Есть ли планы на начало нового учебного года?
- К чему приведет реформа Центра русской культуры и других муниципальных учреждений?