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Могут ли мошенники знать, что вы ждете посылку? Комментируют полиция и почта

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Стоит сделать заказ в интернет-магазине, как тут же начинают приходить подозрительные SMS и e-mail. Фото иллюстративное.
Стоит сделать заказ в интернет-магазине, как тут же начинают приходить подозрительные SMS и e-mail. Фото иллюстративное. Фото: Pexels

Может ли так получиться, что мошенники каким-то образом узнают о заказе посылки? «Я не получаю мошеннические письма до тех пор, пока действительно не закажу посылку», - поделился своим наблюдением читатель Rus.Postimees.

Такое ощущение складывается у многих: стоит сделать заказ в интернет-магазине, как тут же начинают приходить подозрительные SMS и электронные письма с просьбой оплатить доставку или ввести свои данные. В связи с этим возникает закономерный вопрос: возможна ли утечка информации у почтовых операторов?

Представители полиции заявили, что до сих пор им не поступало сообщений о возможных утечках данных. Пока что все это больше похоже на совпадение и психологический эффект, когда человек начинает обращать внимание на подобные письма именно в период ожидания заказа.

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