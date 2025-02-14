Могут ли мошенники знать, что вы ждете посылку? Комментируют полиция и почта

Такое ощущение складывается у многих: стоит сделать заказ в интернет-магазине, как тут же начинают приходить подозрительные SMS и электронные письма с просьбой оплатить доставку или ввести свои данные. В связи с этим возникает закономерный вопрос: возможна ли утечка информации у почтовых операторов?

Представители полиции заявили, что до сих пор им не поступало сообщений о возможных утечках данных. Пока что все это больше похоже на совпадение и психологический эффект, когда человек начинает обращать внимание на подобные письма именно в период ожидания заказа.