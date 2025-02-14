Может ли так получиться, что мошенники каким-то образом узнают о заказе посылки? «Я не получаю мошеннические письма до тех пор, пока действительно не закажу посылку», - поделился своим наблюдением читатель Rus.Postimees.
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Могут ли мошенники знать, что вы ждете посылку? Комментируют полиция и почта
Такое ощущение складывается у многих: стоит сделать заказ в интернет-магазине, как тут же начинают приходить подозрительные SMS и электронные письма с просьбой оплатить доставку или ввести свои данные. В связи с этим возникает закономерный вопрос: возможна ли утечка информации у почтовых операторов?