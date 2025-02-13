Европейские страны потребовали участия в переговорах по Украине

«Украина и Европа должны быть частью любых переговоров», касающихся завершения войны в Украине. Такое мнение выразили министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Великобритании, Испании, Италии, а также внешнеполитическая служба ЕС и Еврокомиссия в совместном заявлении, сделанном в среду, 12 февраля, вскоре после телефонного разговора об Украине между президентами США и России - Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

«Справедливый и долгосрочный мир в Украине - необходимое условие для надежной трансатлантической безопасности», - говорится также в этом документе. Как подчеркнули европейские дипломаты, они с радостью ожидают переговоров с американскими союзниками о дальнейших действиях. При этом общей целью должно стать перемещение Украины в позицию сильного, считают авторы заявления.

Готовность усилить поддержку Украины

Европейские страны, министры иностранных дел которых подписали заявление, также выражают готовность усилить свою поддержку Украины и считают необходимым предоставить этой стране гарантии безопасности.

«Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы отстаиваем ее независимость, суверенитет и территориальную целостность перед лицом агрессивной войны России», - подчеркивают они.

«Мы разделяем цель поддерживать Украину так долго, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и долгосрочный мир», - говорится далее в документе. Подразумевается мирное соглашение, гарантирующее соблюдение интересов Украины и европейских стран, уточняет агентство dpa.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина

12 февраля состоялся первый подтвержденный телефонный разговор между президентами США и России. Его важной темой стала возможность завершения войны в Украине. После общения с Владимиром Путиным Дональд Трамп созвонился также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выступая перед журналистами в Белом доме позже, Трамп анонсировал личную встречу с Путиным в Саудовской Аравии и выразил мнение, что прием Украины в НАТО является нецелесообразным, а возвращение Киеву всех оккупированных территорий - маловероятным.