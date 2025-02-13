В четверг, 13 февраля, среднесуточный тариф составляет почти 17 центов за киловатт-час, что на 26,5% меньше, чем днем ранее.

С понедельника по среду цена колебалась от 14 до 23 центов.

По оценке экспертов, высокая цена на электроэнергию в Эстонии обусловлена слабым ветром и подорожанием газа.

Накануне политики правительственной коалиции заявили в эфире «Первой студии» на ETV, что из-за задержек в принятии решений в области возобновляемой энергетики, в Эстонии сейчас высокие цены на электроэнергию.