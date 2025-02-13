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После повторного обновления вопросов по теории вождения уровень сдачи снизился

Редактор: rus.postimees.ee
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Экзамен по теории.
Экзамен по теории. Фото: Peeter Langovits

Как сообщили в Союзе автошкол, по сравнению с прошлым годом уровень сдачи экзамена по теории вождения снизился по всем категориям, пишет Rus.ERR.

По оценке союза, лучшим индикатором являются первичные экзамены по вождению категории B, где падение составило 17%. Если в прошлом году экзамен сдали 76% участников, то в январе этот показатель составил 59%.

«Тем не менее, результаты гораздо лучше, чем в сентябре прошлого года, когда процент сдачи в некоторых категориях составлял всего около 10%», отметили в союзе. 

В Союзе также сообщил, что, согласно отзывам учащихся, иллюстрации к экзаменационным вопросам иногда слишком пестрые и со множеством деталей, что затрудняет ответ, а некоторые формулировки непонятны.

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