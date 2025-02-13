Как сообщили в Союзе автошкол, по сравнению с прошлым годом уровень сдачи экзамена по теории вождения снизился по всем категориям, пишет Rus.ERR.
После повторного обновления вопросов по теории вождения уровень сдачи снизился
По оценке союза, лучшим индикатором являются первичные экзамены по вождению категории B, где падение составило 17%. Если в прошлом году экзамен сдали 76% участников, то в январе этот показатель составил 59%.
«Тем не менее, результаты гораздо лучше, чем в сентябре прошлого года, когда процент сдачи в некоторых категориях составлял всего около 10%», отметили в союзе.
В Союзе также сообщил, что, согласно отзывам учащихся, иллюстрации к экзаменационным вопросам иногда слишком пестрые и со множеством деталей, что затрудняет ответ, а некоторые формулировки непонятны.