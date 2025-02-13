На проходящем в грузинском Бакуриани Европейском юношеском олимпийском фестивале у Эстонии есть все шансы завоевать еще несколько медалей. После короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию среди девушек лидирует Элина Гойдийна, а среди юношей эстонский фигурист Владислав Чураков, набравший 62,82 балла (31,17 за технику и 31,65 за компоненты) занял второе место.
На Юношеском олимпийском фестивале Гойдина выиграла короткую пргограмму, Чураков занял второе место
Гойдина выиграла короткую программу, установив свой лучший результат сезона – 62,6 балла. Судьи оценили техническую часть проката в 35,49 балла, а компоненты программы – в 27,11.
Чураков же уступает лидеру 5,84 балла.
Произвольная программа у девушек начнется сегодня в 13.00 по эстонскому времени, произвольная программа у юношей стартует в пятницу в 16:30 по эстонскому времени.
На проходящем в грузинском Бакуриани молодежном олимпийском фестивале сборная Эстонии уже завоевала две медали. Симона Ревягин выиграла золото в слоупстайле среди фристайл-лыжниц, а сноубордистка Лаура Анга завоевала серебро в той же дисциплине.