На Юношеском олимпийском фестивале Гойдина выиграла короткую пргограмму, Чураков занял второе место

На проходящем в грузинском Бакуриани Европейском юношеском олимпийском фестивале у Эстонии есть все шансы завоевать еще несколько медалей. После короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию среди девушек лидирует Элина Гойдийна, а среди юношей эстонский фигурист Владислав Чураков, набравший 62,82 балла (31,17 за технику и 31,65 за компоненты) занял второе место.