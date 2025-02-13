В среду утром редакцию Postimees потрясла новость о внезапной смерти нашей дорогой коллеги Марилин Викат. Еще во вторник она редактировала тексты и трудилась над созданием материалов для нашей газеты. Осознание этой утраты требует времени.
IN MEMORIAM ⟩ Журналист Postimees Марилин Викат ушла из жизни неожиданно и несправедливо рано
Коллега Кристина Херодес признается, что эта новость стала ударом, словно гром среди ясного неба:
«Как так? Почему именно она? Такая молодая, полная жизни! Всегда жизнерадостная и спокойная, с ее мягким низким голосом, добавлявшая в дискуссию взвешенные, обдуманные реплики. Надежный слушатель, ценная напарница - будь то в работе над проектом или во время летних корпоративных мероприятий. С ней всегда было весело. Не потому, что она была большой шутницей, а потому, что в любой компании зачастую важнее тот, кто умеет смеяться».
Марилин Викат
- Училась в школе Аудру, гимназии Юлейыэ в Пярну, а также в журналистском классе Пярнуской объединенной гимназии.
- В 15 лет начала сотрудничать с радио Pärnu.
- В 2002 году стала лауреатом эссеистической премии дома-музея Оскара Лутса.
- В 2003 году получила переводческую премию Британского совета.
- Работала в Õhtuleht и Postimees.
Звонкий смех Марилин делал атмосферу в редакции теплее, с ней всегда можно было затеять что-то веселое и необычное.
«Она казалась такой своей! Человеком, который точно был на своем месте. Только теперь, вспоминая ее, мы осознали: Марилин была не просто внимательной собеседницей и надежной поддержкой - она почти не делилась своими тревогами. Какие жизненные повороты скрывалась за ее широкой улыбкой, большинство так и не узнало», - говорит Кристина.
Работая в Postimees с 2018 года, Марилин не допустила ни единого конфликта - у нее было большое сердце и широкая душа.
Дагмар Ламп, долгое время работавшая с ней в одной команде, вспоминает первую строчку из ее последней статьи: «Женщина имеет право сиять до глубокой старости».
«Эта фраза теперь навсегда останется в памяти, - говорит Ламп. - Да, у женщины есть право... Но у такой, как Марилин, его почему-то не оказалось. Почему? На этот вопрос нам, смертным, не дано ответа. Один круг замкнулся, одна дверь закрылась, одна душа отправилась в путь по небесным дорогам».
Дагмар видела, с каким огнем и азартом Марилин занималась своим делом:
«Она всегда шла вперед смело, но никогда не безрассудно - это было не в ее стиле. Ее стиль - подходить к жизни с улыбкой, с множеством вопросов, которые не давали покоя. Она хотела помогать, и через истории, которые рассказывала, действительно помогала многим. У Марилин было то самое "нечто", что особенно важно в мире кликовой журналистики - способность замечать и создавать истории, которые цепляют мгновенно, но при этом имеют глубину».
Коллега Кристина Костап говорит, что тепло и улыбка Марилин освещали любую комнату и каждый совместно проведенный момент:
«Она была больше, чем просто коллега - она была лучом солнца в каждом дне. Я верю, что где-то на краю мира есть уютное кафе, где мы все когда-нибудь встретимся, и в тот день Марилин будет сиять ярче, чем когда-либо».
Руководитель отдела науки и технологий Марек Страндберг называет ее статьи глубокими и увлекательными.
«Она умела раскрывать сложные темы так, чтобы они становились понятными и близкими каждому. Ее работа была не просто передачей фактов - в ней были забота, просвещение и стремление помочь.
Марилин была не только талантливым журналистом, но и внимательным слушателем. Люди открывались ей, потому что она не спешила с суждениями и советами - она просто слушала, часто оставляя свои собственные переживания в тени».
В прошлом году Марилин защитила магистерскую диссертацию по психологии - тема психического здоровья всегда была ей глубоко интересна. Она стремилась лучше понимать людей и верила, что сочетание журналистики и психологии может дать читателям не только знания, но и поддержку, понимание.
Когда-то она задумывалась о карьере в медицине, но выбрав журналистику, все же нашла путь к медицинским и социальным темам - анализируя, объясняя и помогая людям разобраться в вопросах здоровья и душевного благополучия.
Марилин искренне верила, что точная и сбалансированная информация способна спасать жизни, помогая людям принимать осознанные решения о своем здоровье и самочувствии.
«После внезапной болезни ее сердце остановилось, оставив болезненную пустоту в сердцах родных, коллег и читателей. Уход Марилин - напоминание о том, насколько хрупка жизнь и как важно заботиться о тех, кто рядом, - говорит Страндберг. - Мы можем почтить ее память, проявляя больше заботы и внимания к близким. Никто не знает, сколько времени нам отведено, но мы всегда можем показать, что люди рядом с нами важны. Слушать, спрашивать, быть рядом - не только в трудные моменты, но и тогда, когда, кажется, все в порядке».
Руководитель отдела международных новостей Эвелин Калдоя вспоминает Марилин как невероятно профессионального и душевного человека:
«С ней можно было бесконечно разговаривать - беседа легко переключалась с рабочих и серьезных тем на чисто человеческие, личные».
Коллега из портала о здоровье Ли-Марлеэн Тамме признается, что не может представить лучшего напарника, чем Марилин: «Ее глубокий внутренний мир, интересные мысли и широкий кругозор были для всех нас примером».
Дагмар выразила чувства коллег в простых, но глубоких словах:
«Дорогая Марилин, спасибо, что была с нами и освещала наши дни! Ты всегда находила доброе слово, не жалела улыбок, а твое плечо было настоящей опорой, а не просто жестом вежливости. После тебя остается огромная пустота. Мы больше не сможем вернуть тебе то, что ты нам дала, но хотя бы можем сохранить твою память. И обещаем, что сделаем это».
Postimees выражает соболезнования семье Марилин.