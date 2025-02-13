IN MEMORIAM Журналист Postimees Марилин Викат ушла из жизни неожиданно и несправедливо рано

Руководитель отдела науки и технологий Марек Страндберг называет ее статьи глубокими и увлекательными.

«Она умела раскрывать сложные темы так, чтобы они становились понятными и близкими каждому. Ее работа была не просто передачей фактов - в ней были забота, просвещение и стремление помочь.

Марилин была не только талантливым журналистом, но и внимательным слушателем. Люди открывались ей, потому что она не спешила с суждениями и советами - она просто слушала, часто оставляя свои собственные переживания в тени».

Марилин Викат (слева) на репортаже в аптеке. Фото: Tiina Oja

В прошлом году Марилин защитила магистерскую диссертацию по психологии - тема психического здоровья всегда была ей глубоко интересна. Она стремилась лучше понимать людей и верила, что сочетание журналистики и психологии может дать читателям не только знания, но и поддержку, понимание.

Когда-то она задумывалась о карьере в медицине, но выбрав журналистику, все же нашла путь к медицинским и социальным темам - анализируя, объясняя и помогая людям разобраться в вопросах здоровья и душевного благополучия.

Марилин искренне верила, что точная и сбалансированная информация способна спасать жизни, помогая людям принимать осознанные решения о своем здоровье и самочувствии.