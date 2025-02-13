Норвежский лыжник наказан за непристойный жест: штраф довольно болезненный

Победитель классической гонки на 20 километров Хольбек пересек финишную черту, а затем, радуясь победе, продемонстрировал жест, который организаторы сочли неприличным.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сочла такой жест непристойным и оштрафовала 21-летнего спортсмена. По данным норвежского издания VG, сумма штрафа составила 250 евро.

Было ли наказание справедливым? Решайте сами.

В любом случае, сам Хольбек не согласен с решением FIS.

«Я считаю, что жест был крутым. Все так думали, кроме FIS. Хорошо, что это вызвало дискуссию. Было довольно необычно, когда десять представителей лыжной федерации допрашивали меня. Могу сказать, что они не увидели в этом никакого юмора», – заявил он изданию VG.

«Этот штраф – это немного болезненно».

Хольбек завоевал на молодежном чемпионате мира до 23 лет три золотые медали: помимо победы в классической гонке на 20 километров, он также стал чемпионом на дистанции 10 километров свободным стилем и в эстафете.