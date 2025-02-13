Исследование: военные расходы РФ выше, чем у всей Европы

Такие выводы исследования «Военное равновесие» (Military Balance), проведенного британским Международным институтом стратегических исследований (IISS), публикует газета Financial Times в среду, 12 февраля. В документе анализируются, в частности, проблемы безопасности, с которыми столкнется Европа, если США сократят свою поддержку Украины и европейской обороны.

Оборонные расходы России, стран ЕС и Великобритании

Общие расходы России на оборону в 2024 году выросли на 42% и составили 13,1 трлн рублей, что эквивалентно 462 млрд долларов по паритету покупательной способности, говорится в этом исследовании. По прогнозу IISS, в 2025 году российские военные расходы вырастут на 13,7% - до 15,6 трлн рублей (550 млрд долларов). Это соответствует 7,5% от российского ВВП, или почти 40% всех федеральных расходов, отмечает FT.

Для сравнения: европейские оборонные бюджеты, включая расходы Великобритании и стран Евросоюза, в прошлом году выросли почти на 12% - до 457 млрд долларов. В частности, оборонный бюджет Германии увеличился на 23% и достиг 86 млрд долларов (83 млрд евро). Таким образом, он впервые за 30 лет оказался выше британского, который составляет 81 млрд долларов (78 млрд евро), констатирует издание. Уточняется, что данная статистика, однако, объясняется одноразовыми инвестициями из специального фонда для модернизации бундесвера.

Оборонный бюджет Франции, традиционно являющийся вторым по величине в Европе в абсолютных величинах, увеличился в 2024 году на 4,5%, достигнув 64 млрд долларов (62 млрд евро). Это соответствует 2% ВВП страны.

Среди стран с самыми высокими расходами на оборону в Европе Эстония, граничащая с Россией, потратила на оборону в прошлом году почти 4% ВВП. На втором месте по этому показателю оказалась Польша с 3,25%. Однако в абсолютном выражении расходы на оборону этих стран были гораздо меньше, чем у трех крупнейших экономик Европы: 1,7 млрд долларов и 28 млрд долларов соответственно.