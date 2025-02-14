Теплая зима на Чудском озере: рыбы страдают, люди озадачены

Херлинг Меси, хозяйка музея самоваров в деревне Варнья, также отмечает, что погодные условия сказались на зимнем туризме: «У нас с мужем есть большой гостевой дом на 10 мест и пять небольших домиков, которые сейчас вынужденно простаивают. Мы, конечно, не одни в такой ситуации, но лед очень тонкий и выходить на него нельзя. Обычно в это время года все наши специальные домики для рыбалки давно уже на льду, а в этом году мы даже не ставили большие колеса на нашу "каракатицу" - амфибийную машину, адаптированную для езды по льду и воде», - рассказывает Меси.

Редкая напасть

Куллам отмечает также, что условия, в которых лед не успевает нарастить необходимую толщину, создаются на Чудском озере не каждое десятилетие. «Я работаю в должности старейшины около восьми лет и не припомню такого, чтобы льда на озере, необходимой толщины, не было. Убытки сложно подсчитать, но дохода лишились и те, кто работает с приезжими рыбаками, и владельцы гостиниц», - подытоживает Куллам.

Выход на лед строго запрещен! Табличка висит в порту Муствеэ с начала зимнего сезона Фото: Алексей Иванов

Владелица нарвского магазина рыбных снастей Мария также оказалась в сложной ситуации. «Все специфические снасти, купленные на зиму, так и остались у меня лежать. Мормышки, кивки и другие использующиеся для подледной ловли товары просто никто не покупает», - говорит Мария.

По ее словам, пострадали не только эстонские предприниматели. Например, живую наживку для ловли на льду заказывают из Литвы и Латвии, так что и там продажи в этом году отсутствуют. «Я даже не поленилась покопаться в своих архивах - в моих тетрадях есть записи за последние 13 лет. Бывало, что лед вставал поздно - в январе или даже феврале, но чтобы за всю зиму на него было совсем не выйти, такого не было ну полтора десятилетия точно», - рассказывает Мария.

Подледная ловля - традиционный промысел в этих местах. Летом озеро значительно прогревается, и ловля не ведется. Местные жители занимаются своими огородами, выращивают знаменитый причудский лук. Зима же всегда была временем заработков, однако, не в этом году.

Если глобальное потепление продолжится, подобные зимы могут стать не редкостью, а нормой, что вынудит местных жителей искать новые источники дохода. Возможно, региону придется адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям и находить новые способы заработка в холодное время года.