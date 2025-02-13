Стало известно, когда легендарный боксер завершит карьеру

По его словам, он еще год-полтора будет заниматься боксом и за этот период планирует провести два поединка, один из которых с победителем назначенного на 22 февраля боя Даниель Дюбуа — Джозеф Паркер.

«Я буду драться с тем, кто победит, Паркером иди Дюбуа, без проблем, - сказал Усик. - Думаю, мне осталось два года в боксе, может, полтора. Сейчас я чувствую себя отлично. Мне нужно подготовиться к двум боям, не больше», - сказал Усик.

В своем последнем поединке 22 декабря Усик второй раз подряд победил британца Тайсона Фьюри, сохранив титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).