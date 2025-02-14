Роман Муттик: отправке автомобилей для украинской армии мешают не налоги, а последние заявления Трампа

Роман Муттик. Фрагмент передачи. Фото: Мартин Педая

- В последние недели в Эстонии произошло несколько инцидентов, связанных с враждебной деятельностью неизвестных по отношению к местным украинским ресторанам. Организации, которые собирают помощь Украине, не так заметны в городском пространстве, как ресторан с украинской вывеской, но, тем не менее, все знают, что такие организации есть и что они занимаются поддержкой Украины в отражении военной агрессии. Приходится ли и волонтерам порой сталкиваться с вредительством, анонимной или открытой агрессией, или же, к счастью, все-таки такой широкой тенденции в Эстонии нет?

- Мы к безопасности наших сотрудников изначально относились серьезно. У нас есть инструкции, как вести себя, когда идет отправка гуманитарной помощи, и все такое прочее. Есть разные правила для этих вещей.

Плюс ведь в нашей организации есть много членов Кайтселийта. Это довольно крепкие мужчины. И они очень хорошо разбираются в том, как надо себя вести, чтобы всем было безопасно и комфортно. Так что серьезных происшествий подобного рода у нас не было.

Фрагмент передачи. Фото: Мартин Педая

Но часто есть хейт в интернете, нам спамят почту, присылают угрозы; вот эти вещи регулярно происходят. Адреса электронной почты у них обновляются постоянно, так что вычислить их невозможно.