В СМИ пишут, что с введением автоналога у некоторых оказывающих помощь Украине местных НКО появились новые крупные статьи расходов. О том, что мешает сейчас заниматься сбором помощи для ВСУ, а что, наоборот, такой деятельности благоприятствует, и обо многом другом в студии Postimees рассказал соучредитель и руководитель НКО SAB UA Роман Муттик.
Роман Муттик: отправке автомобилей для украинской армии мешают не налоги, а последние заявления Трампа
Выдержки из беседы:
- Организации, помогающие армии Украины, прежде всего - те, кто отправляет в Украину автотехнику, порой говорят об автоналоге как о большой проблеме. Они жалуются, что некоторые расходы из-за изменений в налоговом законодательстве выросли чуть ли не на порядок. Действительно ли это так? Можно ли сказать, что волонтерским организациям значительно труднее стало делать свое благородное дело?
- Я не сказал бы, что значительно труднее. Да, появились определенные неудобства, но мы прекрасно осознаем, что у государства есть потребность в этих налогах. И ведь государство тоже идет нам навстречу.
Например, в прошлом году у нас возникали вопросы с пошлинами, и мы писали потом обращения, объясняли, что данное транспортное средство выехало в Украину как гуманитарная помощь. Мы просили вернуть пошлину, и нам ее возвращали. И я думаю, что с данным налогом будет все то же самое.
- Представитель организации Korp! Sakala Прийт Сувисте говорит, что если жертвователи средств на машины для ВСУ узнают, что их деньги в определенном смысле частично остаются в Эстонии, а не идут на помощь Украине, то в будущем они могут перестать охотно поддерживать те помогающие Украине НКО, кто отправляет украинцам именно автомобили, и предпочтут выбирать те НКО, которые оказывают украинцам помощь другого рода, не «автомобильную». Вы такой тенденции пока не заметили?
- Думаю, что о такой тенденции говорить рано, и также думаю, что эстонское государство всегда поддерживало Украину, продолжает поддерживать, и, вероятно, найдет какие-то способы для решения этого вопроса.
Как я уже сказал, можно и в дальнейшем будет просить, чтобы возвращали эти средства. Конечно, это откладывает какой-то отпечаток, когда отправка обходится дороже, чем хотелось бы, но потом можно вернуть эти деньги. Я проблемы в этом не вижу.
Я вообще не вижу проблемы в налогах в Европе. Налоги - это хорошо, ведь Эстония и на государственном уровне поддерживает Украину, и часть этих налогов тоже будет потрачена на поддержку Украины, за что эстонскому государству большое спасибо.
- В конце января стало известно о еще одном скандале с нецелевым использованием собираемых в помощь Украине средств, человек по имени Хенри Лаупмаа собирал пожертвования через онлайн-платформу якобы для защиты независимости Украины, но тратил их, согласно версии прокуратуры, на нужды своего бизнеса. Сказываются ли такие истории на общем уровне поддержки Украины пожертвованиями со стороны жителей Эстонии?
- Любые скандалы, связанные с НКО, влияют на доверие людей, которые оказывают помощь. Так всегда было. Но я, если честно, об этом скандале и не слышал, мы все время заняты тем, чтобы собирать помощь и отправлять гуманитарную помощь в Украину.
Опять же, мы испытываем проблемы в связи с уменьшением донатов, но я совсем не думаю, что это напрямую связано с тем скандалом, о котором вы упомянули. В целом ситуация просто такая, что люди устали. Плюс ситуация экономическая, экономический кризис, который мы имеем во всей Европе, вызванный в том числе и этой масштабной войной, дает о себе знать.
- В последние недели в Эстонии произошло несколько инцидентов, связанных с враждебной деятельностью неизвестных по отношению к местным украинским ресторанам. Организации, которые собирают помощь Украине, не так заметны в городском пространстве, как ресторан с украинской вывеской, но, тем не менее, все знают, что такие организации есть и что они занимаются поддержкой Украины в отражении военной агрессии. Приходится ли и волонтерам порой сталкиваться с вредительством, анонимной или открытой агрессией, или же, к счастью, все-таки такой широкой тенденции в Эстонии нет?
- Мы к безопасности наших сотрудников изначально относились серьезно. У нас есть инструкции, как вести себя, когда идет отправка гуманитарной помощи, и все такое прочее. Есть разные правила для этих вещей.
Плюс ведь в нашей организации есть много членов Кайтселийта. Это довольно крепкие мужчины. И они очень хорошо разбираются в том, как надо себя вести, чтобы всем было безопасно и комфортно. Так что серьезных происшествий подобного рода у нас не было.
Но часто есть хейт в интернете, нам спамят почту, присылают угрозы; вот эти вещи регулярно происходят. Адреса электронной почты у них обновляются постоянно, так что вычислить их невозможно.
Это все есть, но в жизни никаких серьезных инцидентов в нашем случае, к счастью, не было. Как я уже сказал, у нас достаточно крепких мужчин в команде волонтеров, и тут можно перефразировать всем известную шутку про боксера, и сказать, что «обидеть волонтера может каждый, не каждый сможет убежать». Но также мы очень надеемся и на поддержку эстонского государства в обеспечении безопасности соответствующими органами.
- Администрация Трампа сворачивает многие проекты зарубежной помощи, многие организации из-за пределов Украины, которые помогают Украине безо всякого участия США, все равно опасаются, что в трудном положении могут оказаться их украинские партнеры по сотрудничеству, принимающие и распределяющие помощь, которые связаны с американскими фондами. Вашу организацию эти заботы не волнуют, вы поставляете помощь прямо ВСУ, без «гражданских» посредников? Или какая-то озабоченность все-таки есть?
- Нас это особо не заботит, потому что мы не получаем финансирования в виде грантов от каких-то американских фондов. Что же касается в целом ситуации с Америкой, с заявлениями Трампа, то вот эти его заявления сейчас существенно повлияли на поступление донатов. Это на самом деле так.
Кто-то там в ожидании перемирия снизил свою помощь, кто-то думает, что конфликт очень скоро закончится, но у меня нет таких уверенностей. Война продолжается, к сожалению. Украинские военные продолжают в ней активно участвовать, получать ранения и гибнуть. Поэтому я могу только обратиться к зрителям, попросить продолжать поддерживать, оказывать помощь, какую только можете, чтобы сохранять жизни украинских военных, противостоящих такому большому агрессору.
Я не прошу помогать именно нашей организации, SAB UA, просто продолжайте помогать тем организациям, которые вы знаете. Маленьким, большим, каким-то частным волонтерам. Помощь нужна, и прошу вас оказывать ее и дальше.
- Когда мы встречались с вами в этой студии два с небольшим года назад, вы рассказывали, что одна из самых основных, что ли, специализаций в вашей деятельности - это перепрофилирование гражданской автотехники в технику, удовлетворяющую военные нужды. Это так и остается главным приоритетом для вас? Теперь в эту практику вовлечено намного больше людей, или же все-таки основное ядро - это те же самые люди, которые продолжают делать то, что они считают очень важным и что у них очень хорошо получается?
- И те же самые люди продолжают, и добавляются новые люди, плюс война меняется, сейчас задействовано очень много новых технологий. Что касается автомобилей, то продолжаем заниматься их переоборудованием, работаем со спецтехникой, грузовиками.
У нас была даже отправка лодки на воздушной подушке. Чтобы можно было перемещаться на ней по замерзшему Днепру, по заводям и т.д.; та жа самая модель лодки, кстати, что была в «Бондиане», там Джеймс Бонд управлял ею.
Мы постоянно ищем какие-то технические средства, транспортные средства, которые максимально будут помогать украинским военным, именно локально, в той части территории, где они занимаются решением задач.
Мы стали привозить FPV-дроны, наземные дроны, автоматизированные технологии. Мы тоже этим занимаемся.
В нашу команду добавились новые люди, также мы сотрудничаем с другими организациями. Например, с НКО Vaba Ukraina, с Ильмаром Раагом.
Совместно мы отправили уже более ста единиц дронов, и вот совсем недавно в батальон «Айдар» отправили наземный эвакуационный дрон. Именно для того, чтобы можно было безопасно осуществлять логистику на передовую. Боеприпасы, питание, медикаменты. А если есть получившие ранения, то чтобы можно было их забрать для оказания медицинской помощи.
Смотрите в записи полную версию беседы!