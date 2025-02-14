Студия Postimees: действительно ли автоналог осложнил работу помогающих Украине эстонских НКО?

- Организации, помогающие армии Украины, прежде всего - те, кто отправляет в Украину автотехнику, порой говорят об автоналоге как о большой проблеме. Они жалуются, что если раньше оформление смены владельца транспортных средств, отправляемых украинцам, обходилось в 50 евро, то теперь, с изменением законодательства, связанном именно с введением автоналога, эти расходы выросли чуть ли не на порядок. Действительно ли все это так, можно ли сказать, что волонтерским организациям гораздо труднее стало делать свое благородное дело?

- Представитель организации Korp! Sakala Прийт Сувисте говорит, что если жертвователи средств на машины для ВСУ узнают, что их деньги в определенном смысле частично остаются в Эстонии, а не идут на помощь Украине, то в будущем они могут перестать охотно поддерживать те помогающие Украине НКО, кто отправляет украинцам именно автомобили, и предпочтут выбирать те НКО, которые оказывают украинцам помощь другого рода, не «автомобильную». Есть ли подобная опасность, или, может быть, такая тенденция уже начала проявляться?

- В последние недели в Эстонии произошло несколько инцидентов, связанных с враждебной деятельностью неизвестных по отношению к местным украинским ресторанам. Организации, которые собирают помощь Украине, не так заметны в городском пространстве, как ресторан с украинской вывеской, но, тем не менее, все знают, что такие организации есть и что они занимаются поддержкой Украины в отражении военной агрессии. Приходится ли и волонтерам порой сталкиваться с вредительством, анонимной или открытой агрессией, или же, к счастью, все-таки такой широкой тенденции в Эстонии нет?

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