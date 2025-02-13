Горнодобывающая промышленность: Палдискское водохранилище – большой блеф

По словам Воога, предприниматель, запрашивающий огромные суммы из государственного бюджета на реализацию проекта, направил министру климата исследование в поддержку своих целей, которое содержит как откровенно ложную информацию, так и ошибки в отношении простейших единиц и стандартов объема.

«Очевидно, что неверные данные в исследовании использовались для того, чтобы продемонстрировать правительству проект в контексте, подходящем ходатайствующему о государственном финансировании предпринимателю, говорится в письме», - считате Воог.

По словам Воога, под вывеской TalTech был выпущен вводящий в заблуждение документ, основанный на неверных данных, что не делает чести нашему флагману инженерной мысли. Представитель Energiasalv Пеэп Сийтам назвал сумму, которую предприятие надеется получить из кармана налогоплательщиков. Как Сийтам сообщил ERR, государство должно потратить в общей сложности около 525 млн евро в течение 15 лет.

«27 января министр климата заявила, что рассматривает возможность государственной поддержки строительства в Палдиски подземного водохранилища мощностью 500 МВт, предложенного обществом с ограниченной ответственностью Energiasalv, - говорится в письме. - С целью обоснования выделения бюджетных средств было сформулировано ошибочное утверждение о том, что шахта по добыче гнейса в Палдиски сможет на десятилетия заместить потребность строительного сектора в известняке, при этом воздействие на окружающую среду будет гораздо меньше, чем при традиционной добыче. Параллельно с этим якобы может осуществляться накопление в беспрецедентных масштабах энергии, необходимой для обеспечения энергетической безопасности Эстонии».