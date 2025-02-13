Глава Эстонского союза горнодобывающей промышленности Рейн Воог в открытом письме премьер-министру Кристену Михалу заявил, что правительство не должно возлагать на плечи налогоплательщиков бремя грандиозного и дорогостоящего блефа, жертвой которого стала министр климата Йоко Алендер, планирующая государственное финансирование проекта подземного водохранилища Палдиски.
Горнодобывающая промышленность: Палдискское водохранилище – большой блеф
По словам Воога, предприниматель, запрашивающий огромные суммы из государственного бюджета на реализацию проекта, направил министру климата исследование в поддержку своих целей, которое содержит как откровенно ложную информацию, так и ошибки в отношении простейших единиц и стандартов объема.
«Очевидно, что неверные данные в исследовании использовались для того, чтобы продемонстрировать правительству проект в контексте, подходящем ходатайствующему о государственном финансировании предпринимателю, говорится в письме», - считате Воог.
По словам Воога, под вывеской TalTech был выпущен вводящий в заблуждение документ, основанный на неверных данных, что не делает чести нашему флагману инженерной мысли. Представитель Energiasalv Пеэп Сийтам назвал сумму, которую предприятие надеется получить из кармана налогоплательщиков. Как Сийтам сообщил ERR, государство должно потратить в общей сложности около 525 млн евро в течение 15 лет.
«27 января министр климата заявила, что рассматривает возможность государственной поддержки строительства в Палдиски подземного водохранилища мощностью 500 МВт, предложенного обществом с ограниченной ответственностью Energiasalv, - говорится в письме. - С целью обоснования выделения бюджетных средств было сформулировано ошибочное утверждение о том, что шахта по добыче гнейса в Палдиски сможет на десятилетия заместить потребность строительного сектора в известняке, при этом воздействие на окружающую среду будет гораздо меньше, чем при традиционной добыче. Параллельно с этим якобы может осуществляться накопление в беспрецедентных масштабах энергии, необходимой для обеспечения энергетической безопасности Эстонии».
«В ответ на наш запрос Министерство климата отказалось опубликовать анализ, на основании которого оно готовит предложение правительству об огромной инвестиции в хранилище энергии в Палдиски. В то же время министерство утверждает, что исследование все еще находится в стадии разработки. Однако министр уже открыто говорит о выделении денег. Ознакомление с исследованием на сайте Energiasalv стало большим разочарованием, так как эта выполненная совместными усилиями десяти авторов работа нарушает принцип научной честности",- пишет ввозглавляющий Эстонский союз горнодобывающей промышленности Рейн Воог.
В письме приведены некоторые примеры ошибок в исследовании, проведенном под эгидой TalTech.
При пересчете объема известняка в тонны в исследовании использовался коэффициент 1,6, однако правильный коэффициент составляет 2,5. Таким образом, годовой спрос на известняк в Эстонии оценивается значительно ниже фактического.
Как отметил Воог, что касается стоимости материала, то цена гнейса, предлагаемого для добычи, указана как эквивалент 17 евро за тонну известнякового щебня более высокого сорта. В действительности, средний покупатель платит 8-12 евро за тонну известнякового щебня. Таким образом, указанная в исследовании цена известнякового щебня оказывается завышенной до 2 раз. С другой стороны, цена на гнейс на самом деле значительно выше, так как порода извлекается с глубины до 600 метров, что значительно увеличивает затраты на производство по сравнению с карьерами на поверхности.
«Для оценки выбросов CO2 также используются вопиюще неверные данные. В случае с известняковым щебнем на тонну произведенного материала якобы выделяется 6 кг CO2. В случае с гнейсом отмечается 24-кратное снижение объема – до 0,25 кг CO2 на тонну произведенного материала. Это откровенная ложь, поскольку в публичной базе данных по факторам выбросов для строительных материалов в Эстонии выброс CO2 для известнякового щебня составляет 1,6 кг на тонну», - заявил он.
При этом указанный показатель выброса CO2 для гнейса просто взят из головы. По сравнению с условиями добычи в открытом карьере в Финляндии, объем CO2 на тонну материала, добытого на глубине 600 метров в Палдиски, может составлять не менее 10 кг.
Поскольку анализ первой фазы проекта уже построен на манипуляциях, есть основания сомневаться и в энергетических расчетах, которые также могут оказаться ошибочными.
«В рамках данного проекта речь идет не о хранилище энергии, которое якобы будет спроектировано лишь после получения правительственной гарантии, а о шахте по добыче гнейса. Подобная идея оказалась экономически необоснованной несколько лет назад, когда существовал аналогичный план для Маарду, - говорится в письме премьер-министру. - Переосмысление шахты в качестве хранилища энергии не создает добавленной стоимости для экономики, а превращает проект в инструмент для выкачивания денег из государственного бюджета, и в конечном итоге только принесет владельцам предприятия гарантированный государством ежегодный доход в размере 35 млн евро вместо снижения цен на энергию для конечного потребителя».