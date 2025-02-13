В центре Таллинна вновь открывается прошедший капитальную реновацию магазин Rimi

По словам Елены Литвинович, руководителя сегмента mini-магазинов в Rimi Eesti, магазин на Татари - первый из пяти магазинов в столице, который в этом году проходят реконструкцию. «Инвестиции в обновление магазинов и повышение энергоэффективности - наш приоритет. В ходе работ мы полностью обновили холодильную систему и освещение, сделав магазин примерно на треть более энергоэффективным. Площадь магазина также увеличилась на 70 квадратных метров, что делает магазин просторнее, а выкладку товаров - удобнее», - пояснила Литвинович.

Лайне Курчавы, заведующая магазина на Татари, добавила, что внимание также было уделено расширению ассортимента продуктов здорового питания в обновленном магазине, что стало ответом на растущий спрос на них покупателей. «Кроме того, мы уделяем особое внимание более персонализированным предложениям, чтобы предложить каждому покупателю именно те продукты, которые он покупает чаще всего, по сниженной цене. Мы рекомендуем совершать крупные покупки по пятницам, когда в рамках акции Rimi Tervisereede все фрукты и овощи становятся на 15 процентов дешевле. Пожилые клиенты получают скидку в процентов каждый понедельник», - добавила Курчавы.

Магазин на Татари открыт каждый день с 7:30 до 22:00. Помимо обычных касс в магазине имеются удобные кассы самообслуживания, две из которых позволяют рассчитываться наличными. Также можно использовать мобильное приложение Rimi, что позволяет осуществлять покупки еще быстрее и удобнее.