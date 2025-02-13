ВИДЕО В центре Таллинна открылся обновленный после реновации магазин Rimi

По словам Елены Литвинович, руководителя сегмента mini-магазинов в Rimi Eesti, магазин на Татари - первый из пяти магазинов в столице, который в этом году проходят реконструкцию.

«Инвестиции в обновление магазинов и повышение энергоэффективности - наш приоритет. В ходе работ мы полностью обновили холодильную систему и освещение, сделав магазин примерно на треть более энергоэффективным. Площадь магазина также увеличилась на 70 квадратных метров, что делает магазин просторнее, а выкладку товаров - удобнее», - пояснила Литвинович.

Лайне Курчавы, заведующая магазина на Татари, добавила, что внимание также было уделено расширению ассортимента продуктов здорового питания в обновленном магазине, что стало ответом на растущий спрос на них покупателей.

«Кроме того, мы уделяем особое внимание более персонализированным предложениям, чтобы предложить каждому покупателю именно те продукты, которые он покупает чаще всего, по сниженной цене. Мы рекомендуем совершать крупные покупки по пятницам, когда в рамках акции Rimi Tervisereede все фрукты и овощи становятся на 15 процентов дешевле. Пожилые клиенты получают скидку в процентов каждый понедельник», - добавила Курчавы.

На вопрос, какие еще магазины закроются на время ремонта, пресс-секретарь Rimi Теэт Колял ответил, что точной информации пока нет, но в этом году обновление в том или ином формате пройдут около десяти магазинов.

«Некоторые магазины придется закрыть на две-три недели, а другие останутся открытыми во время ремонта. Это довольно гибкий процесс, в котором мы учитываем потребности и возможности. Конечно, мы заранее уведомим жителей районов, которых могут затронуть наши ремонтные работы», - добавил Колял.

Читатель Postimees отправил в редакцию видео, на котором видно, что перед открытием обновленного магазина Татари mini-Rimi у входа собралась огромная очередь.

Магазин на Татари будет открыт каждый день с 7:30 до 22:00. Помимо обычных касс в магазине имеются удобные кассы самообслуживания, две из которых позволяют рассчитываться наличными. Также можно использовать мобильное приложение Rimi, что позволяет осуществлять покупки еще быстрее и удобнее.

Магазины Rimi Eesti Food AS принадлежат Rimi Baltic AB, основанной на шведском капитале, а единственным владельцем компании является ICA Gruppen AB. Сеть Rimi Baltic AB насчитывает 301 магазин в трех странах Балтии.