По словам руководителя отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райта Пикаро, число передозировок и смертей от передозировки в последние годы увеличилось.

«К сожалению, бывали случаи, когда из-за страха наказания человек, получивший передозировку, или находившиеся с ним люди не звонили на номер 112 и не вызывали помощь. В худшем случае это заканчивалось смертью, но также речь идет о случаях, когда оставшийся без помощи человек впоследствии получал серьезный ущерб здоровью, которого можно было избежать. Чтобы сподвигнуть людей в случае передозировки вызывать помощь, впредь на вызовы будет в большинстве случаев реагировать только скорая помощь.

Полиция будет приезжать в том случае, если из звонка в Центр тревоги выяснится, что место происшествия небезопасно, со случаем связаны несовершеннолетние, или что-то указывает на виновное деяние, на которое акт не распространяется. Также полиция будет реагировать в случае, если находящаяся на месте бригада скорой помощи попросит помощи полиции. Например, в ситуациях, когда необходимо обеспечить безопасность сотрудников скорой помощи», - описал Пикаро.