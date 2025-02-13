В поселке Канепи в Пыльвамаа спасатели поздно вечером среагировали на сообщение о том, что в одном из домов сработал дымовой датчик, при этом люди в доме чувствовали запах дыма.
Спасателей вызвали в жилой дом, дымовой датчик в котором сработал по довольно необычной причине
Звонок из дома на улице Вейценберги поступил в Центр тревоги в 22:29.
На месте выяснилось, что дымовой датчик сработал из-за дыма, источником которого была моторная пила. С ее помощью прямо в одной из комнат дома пилили древесину. Реальной опасности возгорания не было.