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Спасателей вызвали в жилой дом, дымовой датчик в котором сработал по довольно необычной причине

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Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

В поселке Канепи в Пыльвамаа спасатели поздно вечером среагировали на сообщение о том, что в одном из домов сработал дымовой датчик, при этом люди в доме чувствовали запах дыма.

Звонок из дома на улице Вейценберги поступил в Центр тревоги в 22:29.

На месте выяснилось, что дымовой датчик сработал из-за дыма, источником которого была моторная пила. С ее помощью прямо в одной из комнат дома пилили древесину. Реальной опасности возгорания не было.

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