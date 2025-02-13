«Всесторонний обзор официальной позиции Эстонии представлен в ежегодном внешнеполитическом докладе, с которым я выступил позавчера в Рийгикогу. Короче говоря, позиция Эстонии остается прежней: прежде чем начать переговоры, необходимо достичь позиции силы. Путин не сядет за стол переговоров просто так. Чтобы достичь прочного мира в Европе, мы должны учитывать, что Путин не изменил первоначальных целей своей агрессии - подчинить Украину и реорганизовать архитектуру европейской безопасности», - заявил Цахкна.

«Точно так же, как Путин не намерен отказываться от военных действий даже во время возможных переговоров, мы как Запад должны сохранять единство и укреплять поддержку, чтобы достичь позиции силы: максимизировать военную помощь Украине и политическое и экономическое давление на Россию. Мы должны показать своими действиями, что не изменим курс, а также убедить Россию, что победа недостижима и время не работает в ее пользу. Невежество и спешка побудят Путина продолжать агрессию и придерживаться своих требований», - продолжил министр иностранных дел.

По словам Цахкна, для того чтобы мир был прочным, Украина должна иметь действенные гарантии безопасности.

«Эстония по-прежнему убеждена, что членство в НАТО является наилучшим, наиболее эффективным и наиболее надежным способом достижения этого в Европе, и что право Украины выбирать собственное решение в сфере безопасности, включая путь в НАТО, должно оставаться опцией. Поддержка Эстонией суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима, и мы никогда не признаем изменение границ силой. Вопросы европейской безопасности должны обсуждаться с европейскими союзниками и партнерами. Это включает в себя то, что сторонники Украины сначала должны четко объяснить друг другу, как гарантировать безопасность страны, включая ее защиту в случае повторения агрессии. Было бы, безусловно, неправильно делать это во время переговоров с Россией», - сказал Цахкна.

«Последовательная позиция Эстонии была следующей: европейские страны должны больше инвестировать в европейский оборонный потенциал и брать на себя ответственность. Эстония привержена прочным отношениям с НАТО и трансатлантическим отношениям», - добавил Цахкна.