Избран новый руководитель Союза отелей и ресторанов

В число отелей Duco, находящихся под управлением Мадиса Лайда, входят Ibis Tallinn Center, Mövenpick Tallinn ja L`Ermitage. По словам нового председателя правления союза, несмотря на трудные времена, EHRL находится в очень сильной позиции. «Нам удалось расширить количество членов организации, и сегодня мы представляем более 200 компаний», - сказал Лайд.

Лэйд добавил, что, хотя число членов выросло, некоторые проблемы, стоящие перед союзом, все еще ждут своего решения. «Повышение налогов и геополитическая ситуация очень серьезно потрясли наш сектор, и мы продолжаем искать решения этой ситуации в сотрудничестве с чиновниками и политиками», - сказал Лайд. С 1 января этого года подоходный налог на проживание увеличен с 9 процентов до 13 процентов, что означает еще один дополнительный удар по туристической сфере.