Эстонский союз отелей и ресторанов (EHRL) в среду вечером избрал свое новое правление, председателем которого стал управляющий и один из владельцев отелей Duco Мадис Лайд.
Для подписчиков
Избран новый руководитель Союза отелей и ресторанов
В число отелей Duco, находящихся под управлением Мадиса Лайда, входят Ibis Tallinn Center, Mövenpick Tallinn ja L`Ermitage. По словам нового председателя правления союза, несмотря на трудные времена, EHRL находится в очень сильной позиции. «Нам удалось расширить количество членов организации, и сегодня мы представляем более 200 компаний», - сказал Лайд.