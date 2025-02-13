На инфочасе правительства в парламенте был обсужден законопроект об изменении Закона о церквях и приходах.
Лаури Ляэнеметс – Варро Вооглайду: у правительства нет цели закрывать церкви или монастыри
На инфочасе министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, отвечая на вопрос члена Рийгикогу Варро Вооглайда, заверил, что целью инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о церквях и приходах не является закрытие каких-либо церквей или монастырей.
Варро Вооглайд спросил министра внутренних дел, почему Эстонскую православную церковь Московского патриархата и Пюхтицкий монастырь планируется наказать за деятельность, которую они не осуществляли.
«Несмотря на мои неоднократные запросы, вы до сих пор не представили ни одного факта, из которого следовало бы, что они совершили какие-либо действия, реально угрожающие безопасности Эстонии, - лишь за то, что в будущем они могут стать угрозой безопасности. При этом предусмотрена наиболее строгая санкция, которую в принципе можно применить к юридическому лицу - т.е. принудительное прекращение деятельности», - раскритиковал Варро Вооглайд министра.
Лаури Ляэнеметс в своем ответе подчеркнул, что целью правительства не является закрытие каких-либо церквей или монастырей. Законопроект призван исключить угрозу, исходящую от иностранных государств. Министр внутренних дел сослался на связь вышеозначенных церкви и монастыря с Кремлем.
«Наше намерение - не закрыть их. Единственные желание, просьба и предложение, которые мы неоднократно обсуждали на встречах с ними и высказывали со стороны государства, - прекратить эти отношения и связи», – сказал министр внутренних дел, отметив, что при подготовке законопроекта учитывалась информация о деятельности по влиянию Московского патриархата, например, в Швеции, Норвегии, Болгарии, Молдове, Чехии и Украине.
«Мы считаем, что каждый человек в Эстонии должен иметь возможность исповедовать свою веру свободно и спокойно, именно так, как он хочет. Однако при этом она не должна находиться под политическим влиянием. В данном случае мы говорим о политике России, которая очень враждебно настроена к Эстонии, жителям Эстонии, будущему Эстонии, свободе Эстонии», - сказал Лаури Ляэнеметс.
В своем ответе Ляэнеметс подчеркнул, что не существует русского православия в Эстонии. «Есть патриарх, находящийся в Москве; есть Патриарх Константинопольский, но не существует русского православия. Речь идет о православии в Эстонии. Каждый человек должен иметь возможность спокойно исповедовать свою веру и эту свободу. Это конституционное право правительство Эстонской Республики защищает и этим законопроектом», - сказал министр внутренних дел.