Лаури Ляэнеметс – Варро Вооглайду: у правительства нет цели закрывать церкви или монастыри

На инфочасе министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, отвечая на вопрос члена Рийгикогу Варро Вооглайда, заверил, что целью инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о церквях и приходах не является закрытие каких-либо церквей или монастырей.

Варро Вооглайд спросил министра внутренних дел, почему Эстонскую православную церковь Московского патриархата и Пюхтицкий монастырь планируется наказать за деятельность, которую они не осуществляли.

«Несмотря на мои неоднократные запросы, вы до сих пор не представили ни одного факта, из которого следовало бы, что они совершили какие-либо действия, реально угрожающие безопасности Эстонии, - лишь за то, что в будущем они могут стать угрозой безопасности. При этом предусмотрена наиболее строгая санкция, которую в принципе можно применить к юридическому лицу - т.е. принудительное прекращение деятельности», - раскритиковал Варро Вооглайд министра.

Лаури Ляэнеметс в своем ответе подчеркнул, что целью правительства не является закрытие каких-либо церквей или монастырей. Законопроект призван исключить угрозу, исходящую от иностранных государств. Министр внутренних дел сослался на связь вышеозначенных церкви и монастыря с Кремлем.