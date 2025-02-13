Еще несколько лет назад в кругу лесопромышленников ликвидность лесных земель сравнивали с продажей акций. Если при продаже акций деньги поступают на счет в течение нескольких дней, то с лесными землями было почти так же - стоило лишь заявить о намерении продать, как сразу находились покупатели, и при подходящих условиях сделку можно было закрыть за считанные дни. Теперь же ситуация изменилась.
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Исторические перемены на лесном рынке: теперь правила диктуют покупатели
Осенью 2023 года Äripäev провел веб-семинар «Когда лесное хозяйство становится прибыльным?» для владельцев лесных земель. Руководитель OÜ Koidusalu Talu Олави Удам начал свое выступление с простой истины: «Лесная земля становится прибыльной уже в момент покупки» - и на этом он мог бы завершить свой доклад.