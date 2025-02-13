Исторические перемены на лесном рынке: теперь правила диктуют покупатели

Один из наиболее распространенных способов инвестирования в лесное хозяйство – это восстановление и уход за вырубленными участками, что со временем увеличивает их стоимость.

Еще несколько лет назад в кругу лесопромышленников ликвидность лесных земель сравнивали с продажей акций. Если при продаже акций деньги поступают на счет в течение нескольких дней, то с лесными землями было почти так же - стоило лишь заявить о намерении продать, как сразу находились покупатели, и при подходящих условиях сделку можно было закрыть за считанные дни. Теперь же ситуация изменилась.