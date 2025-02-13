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Исторические перемены на лесном рынке: теперь правила диктуют покупатели

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Один из наиболее распространенных способов инвестирования в лесное хозяйство – это восстановление и уход за вырубленными участками, что со временем увеличивает их стоимость.
Один из наиболее распространенных способов инвестирования в лесное хозяйство – это восстановление и уход за вырубленными участками, что со временем увеличивает их стоимость. Фото: Postimees

Еще несколько лет назад в кругу лесопромышленников ликвидность лесных земель сравнивали с продажей акций. Если при продаже акций деньги поступают на счет в течение нескольких дней, то с лесными землями было почти так же - стоило лишь заявить о намерении продать, как сразу находились покупатели, и при подходящих условиях сделку можно было закрыть за считанные дни. Теперь же ситуация изменилась.

Осенью 2023 года Äripäev провел веб-семинар «Когда лесное хозяйство становится прибыльным?» для владельцев лесных земель. Руководитель OÜ Koidusalu Talu Олави Удам начал свое выступление с простой истины: «Лесная земля становится прибыльной уже в момент покупки» - и на этом он мог бы завершить свой доклад.

Эти слова подтверждает статистика Земельного департамента, согласно которой медианная стоимость лесных земель стабильно росла вплоть до начала 2024 года. Конечно, не всегда данные напрямую сопоставимы - в разные годы на рынок поступали участки разного качества. Тем не менее, общий тренд оставался неизменным - цены двигались только вверх. Еще год назад казалось, что верхний предел стоимости лесных земель ограничен лишь небом.

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