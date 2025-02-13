На Таллиннской окружной дороге произошло столкновение двух легковых автомобилей, что привело к затору.
Движение перекрыто: на таллиннской окружной дороге произошло ДТП
Департамент транспорта сообщил, что из-за аварии на 25-м километре Таллиннской окружной дороги в Харьюмаа движение в сторону Саку перекрыто. На месте работают полицейские, регулируя транспортный поток.
Представитель Департамента полиции и погранохраны уточнил, что сообщение о ДТП поступило в 9:37. «Авария является страховым случаем, но из-за образовавшегося затора полиция помогает регулировать движение».