Адвокат раскрыл абсурдную схему слежки КаПо

Одним из эпизодов Керес назвал встречу Пруунсильда с незнакомцем, который сам инициировал контакт. «На встрече он заявил, что его знакомый знает человека в КаПо, который сейчас прослушивает записи с участием Пруунсильда. Якобы там есть серьезные моменты, но ситуацию еще можно спасти. При этом у бизнесмена, мол, есть возможность повлиять на то, что именно попадет в протоколы», - передал слова незнакомца адвокат. В завершение разговора незнакомец выразил желание получить кредит в Bigbank, совладельцем которого является Пруунсильд.

Керес назвал ситуацию абсурдной. «Можно ли всерьез поверить, что случайный человек с улицы сам придумывает такую историю, надеясь убедить владельца банка, что способен влиять на сотрудников КаПо, которых на самом деле не знает, и в итоге получить пару миллионов кредита? Это просто нелепо», - подчеркнул он.

Ранее сам Пруунсильд заявлял Postimees, что на его телефон приходили сообщения о попытке взлома. Подробности о возможном шпионском ПО адвокат не раскрыл.

На вопрос, было ли в суде доказано незаконное наблюдение за предпринимателем, Керес ответил уклончиво: «И да, и нет». Окончательные выводы, по его словам, можно будет сделать после опубликования письменного решения суда.