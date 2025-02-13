Что делать, если водитель решил припарковать автомобиль посреди тротуара так, что пешеходам приходится его обходить, а велосипедистам, людям с детскими или инвалидными колясками ничего не остается, кроме как выехать на проезжую часть?
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Есть ли способ призвать к порядку водителя, припарковавшего машину на тротуаре?
Поздним вечером в прошлую пятницу кто-то припарковал машину посреди тротуара на улице Суур-Куке в Пярну, хотя в нескольких метрах через дорогу имелись бесплатные обозначенные парковочные места. Подобные припаркованные автомобили время от времени встречаются в городском пейзаже.