Министр обороны США выступил с заявлением по Украине на встрече в Рамштайне, и это оказалось крайне неудачной коммуникацией, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ США допустили серьезную ошибку в передаче послания об Украине
Президент США сообщил, что провел продолжительный телефонный разговор с президентом России. Как и ожидалось, Дональд Трамп остался доволен беседой и заявил, что обе стороны выразили взаимное признание. Пресс-секретарь президента России подтвердил, что разговор длился около 1,5 часов.
Трамп отметил, что российский президент согласился с тем, что сначала необходимо прекратить войну в Украине, после чего возможна личная встреча. Сообщения, поступившие из России, в целом совпадали с комментариями США. При этом Кремль добавил, что Владимир Путин пригласил президента США в Москву.
Позже украинский президент сообщил, что американский лидер проинформировал его о беседе с российским коллегой. Сам Зеленский не внес дополнительных деталей, и, судя по этим сообщениям, начинают формироваться первоначальные договоренности о встречах на более низком уровне.
США стремятся к быстрому урегулированию
Министр обороны США на встрече в Рамштайне заявил, что Украина не сможет восстановить границы 2014 года и вступить в НАТО. Это было крайне неудачное высказывание. В то же время министр подчеркнул, что цель президента США - усадить Украину и Россию за стол переговоров, но не вести их напрямую.
Можно сказать, что выступление министра было во многом импровизированным, а его главная мысль сводилась к как можно более быстрому заключению мирного соглашения. Из заявлений президента Трампа также наиболее отчетливо звучит стремление достичь скорейшего результата, и Россия умело использует этот момент для укрепления своих позиций.
Краткие интервью Трампа, данные им позднее, показали, что он рассматривает предпосылкой мирного процесса взаимное истощение сторон, а завершение войны представляется ему сделкой между участниками конфликта. Исходя из этих высказываний, можно сделать вывод, что президент США не имеет четкого понимания самого процесса и, следовательно, роли различных сторон в нем.
Позднее заявления сделали Испания, Италия, Германия, Франция, Польша, Великобритания и глава дипломатии ЕС. В них подчеркивается поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также требование участия Европы в мирных переговорах. В жесткой формулировке выражена готовность продолжать поддержку Украины. В целом можно сказать, что если Европа действительно хочет активно участвовать в урегулировании конфликта, ей необходимо значительно и в кратчайшие сроки увеличить военную помощь Украине. Благодаря инициативе Дании уже существует механизм поддержки украинской оборонной промышленности, что дает больше возможностей, чем в предыдущие годы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение украинского лидера обменять находящуюся под контролем Украины территорию в Курской области на оккупированные Россией районы Донбасса не может быть предметом переговоров. Он также добавил, что украинские войска будут вытеснены за пределы Курской области. Таким образом, становится очевидно, что своим предложением Зеленский затронул весьма болезненную для России тему.
Песков также сообщил, что американская сторона согласилась обменять переданного США американца на одного из заключенных в Америке россиян. Хотя это выглядит как стандартная паритетная сделка, она все же свидетельствует о существовании определенных механизмов доверия.
Украина арестовала российского шпиона
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала руководителя Центра по борьбе с терроризмом, обвинив его в работе на российские спецслужбы. Это один из ключевых сотрудников СБУ, и ущерб, нанесенный ведомству, оценивается как значительный. Арест проводил лично глава СБУ, таким образом взяв на себя ответственность за операцию. Теперь российским спецслужбам остается только гадать, как давно их агент был раскрыт.
В целом это значительная победа украинской контрразведки, особенно учитывая, что информацию об аресте решили сделать публичной. Задержание агента непосредственно на рабочем месте показывает высокий профессионализм СБУ. Каждый день украинская служба безопасности задерживает нескольких агентов, работающих на российские спецслужбы, и регулярно сообщает об этом в СМИ.
Взрывы на территории России и Украины
Россия заявила о масштабной атаке украинских дронов в Липецкой области. Судя по всему, целью был Новолипецкий металлургический комбинат – одно из крупнейших предприятий черной металлургии в России. Российские официальные лица сообщили об уничтожении в общей сложности 80 украинских беспилотников, преимущественно в западных регионах страны. Также поступали сообщения о полетах дронов в южных районах России.
Российская армия, в свою очередь, провела ночную атаку с использованием иранских беспилотников. Целями стали Киев и портовая зона Одессы. По неизвестным причинам несколько дронов оказались вблизи белорусского Гомеля (областного центра на юго-востоке страны, недалеко от границы с Украиной), где, предположительно, были уничтожены силами белорусской ПВО. Один из беспилотников упал на приграничные территории Украины и Румынии к западу от Одессы.
Ситуация на фронтах
Количество атак российской армии немного увеличилось, однако в целом обстановка по сравнению с предыдущими днями не изменилась.
- Курское направление - российские войска продолжают интенсивные атаки, однако украинская армия успешно проводит контрудары, не давая противнику продвинуться.
- Харьковское направление - российские войска сохраняли пассивность.
- Купянское и Лиманское направления - продолжаются атаки российских сил. В районе лесистой местности к северу от Купянска им удалось достичь незначительных успехов за последние недели. В Лиманском секторе линия фронта остается неизменной.
- Северск - активность российских атак несколько возросла, но прорыва не произошло.
- Бахмутское направление - российские силы усилили натиск в районе Часова Яра, а также продолжаются ожесточенные бои в Торецке. Существенных изменений линии фронта нет.
- Покровское направление - остается главным направлением наступления российской армии, однако интенсивность атак по сравнению с периодом с октября по конец января снизилась на две трети. Украинские контрудары вынуждают российские силы сосредоточиться на удержании собственных позиций. За последние дни заметных успехов у российской армии не было.
- Юго-западнее Донецка - активность российских атак постепенно растет. Основные удары приходятся на позиции украинской армии в районе Курахово, однако украинские силы продолжают удерживать рубежи.
- Южный фронт - зафиксированы лишь небольшие разведывательные столкновения.