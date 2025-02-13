Райнер Сакс США допустили серьезную ошибку в передаче послания об Украине

Президент США сообщил, что провел продолжительный телефонный разговор с президентом России. Как и ожидалось, Дональд Трамп остался доволен беседой и заявил, что обе стороны выразили взаимное признание. Пресс-секретарь президента России подтвердил, что разговор длился около 1,5 часов.

Трамп отметил, что российский президент согласился с тем, что сначала необходимо прекратить войну в Украине, после чего возможна личная встреча. Сообщения, поступившие из России, в целом совпадали с комментариями США. При этом Кремль добавил, что Владимир Путин пригласил президента США в Москву.

Позже украинский президент сообщил, что американский лидер проинформировал его о беседе с российским коллегой. Сам Зеленский не внес дополнительных деталей, и, судя по этим сообщениям, начинают формироваться первоначальные договоренности о встречах на более низком уровне.

США стремятся к быстрому урегулированию

Министр обороны США на встрече в Рамштайне заявил, что Украина не сможет восстановить границы 2014 года и вступить в НАТО. Это было крайне неудачное высказывание. В то же время министр подчеркнул, что цель президента США - усадить Украину и Россию за стол переговоров, но не вести их напрямую.